Huoltovarmuus toimii

Koronaviruksen takia Suomessa on tehty monia historiallisia päätöksiä. Yksi niistä on huoltovarmuusvarastojen avaaminen, jotta terveydenhuollon ammattilaisille riittää poikkeustilanteessa suojavarusteita.

Päätös tehtiin tällä viikolla, ja sosiaali- ja terveysministeriöstä vakuutetaan, että varusteet ja tarvikkeet eivät lopu. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja ammattijärjestöjen keskusliitto SAK ovat kuitenkin huolissaan riittävyydestä, ja ne tarjoutuivat perjantaina osallistumaan sairaalatarvikkeiden hankintaan.

Suomalainen huoltovarmuusjärjestelmä on eurooppalaisittain ainutlaatuinen. Viranomaiset ja elinkeinoelämä pitävät yhdessä yllä verkostoa, jolla varaudutaan huolehtimaan yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista myös kriisioloissa.

Kun kriisin aiheuttaa herkästi leviävä sairaus, olennaista on, että terveydenhuolto toimii ja se on hyvin varusteltu.

Aina tarvitaan myös ruokahuoltoa. Kotimainen maataloustuotanto ja elintarviketeollisuus ovatkin nyt arvossaan.

Kaupassa syntyvä mielikuva voi olla toinen, mutta todellisuudessa ruuan omavaraisuusaste on Suomessa korkea, 80 prosenttia. Läntinen naapuri Ruotsi on toiminut koronaepidemian torjunnassa löysemmin kuin Suomi, ja eroa on myös maiden omavaraisuudessa. Ruotsissa puolet ruuasta tulee ulkomailta.

Jokainen kaupassa kävijä huomaa, että tavaraa ei ole parhaillaan hyllyissä ja altaissa niin kuin ennen. Ruoka ei Suomesta kuitenkaan lopu, vaikka valikoimia supistetaan.

Sato kasvaa koronaviruksesta huolimatta, mutta virus vaikeuttaa sen korjuuta ja uhkaa näin myös huoltovarmuutta. Varsinkin puutarhaviljelmille välttämättömät ulkomaiset kausityöntekijät eivät pääse liikkumisrajoitusten takia Suomeen.

Kohtalonkysymykseksi nousee kevään ja kesän edetessä, saadaanko Suomeen ulkomaista työvoimaa ja paljonko sen puuttumista pystytään paikkaamaan kotimaisin voimin.