Huonekalukauppaan ajanvarauksella – somerolainen Arvo Virtanen tarjoaa asiakkaille koronan takia yksityisiä aikoja

Somerolainen huonekalukauppa Arvo Virtanen tarjoaa koronaepidemian takia asiakkaille yksityisaikoja. Kauppias Ari Tuomonen kertoo, että asiakas voi varata itselleen haluamansa ajan ja häntä palvelee myymälässä yksi työntekijä.

Ensimmäinen yksityinen kauppapäivä on Virtasen Someron myymälässä ensi sunnuntaina.

– Kokeilussa on ajateltu ennen kaikkea iäkkäitä ja muita koronan riskiryhmiä. Ajan voivat tilata kuitenkin kaikki, jotka haluavat tässä tilanteessa suojautua mahdollisimman hyvin, Tuomonen huomauttaa.

Tuomonen päivystää itse Someron myymälässä. Hän on valmis tekemään pitkän päivän, jos tarve vaatii.

– Sopiva aika voidaan sopia jokaisen kanssa erikseen.

Tuomosen ajatuksena on, että isoon huonekaluhalliin voidaan ottaa kerralla 2–3 asiakasta.

– Jos joku haluaa, että myymälässä ei ole samaan aikaan ketään muita, sekin onnistuu.

Tuomonen aikoo kokeilla yksityisiä aikoja myös Virtasen Forssan myymälässä.

– Tarkoituksena on jatkaa tätä palvelua myös pidempään epidemian jatkuessa, jos sille on kysyntää. Ainakin lähisunnuntait on varattu tälle.

Tuomonen sanoo koronaepidemian vaikuttaneen selvästi myös huonekalukauppaan.

– Myynti on tippunut yli puolella. Pudotus näkyy varsinkin Somerolla, jossa meidän asiakaskunnassamme on paljon eläkeläisiä.