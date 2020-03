Huonosti käyttäytyneet miehet saivat käyttökiellon Salon pääkirjastoon

Kahdelle miehelle on asetettu häiriökäyttäytymisen takia kuukauden mittainen käyttökielto Salon pääkirjastoon.

Kiellon on asettanut kirjastopalvelupäällikkö Jaakko Lind, joka teki asiasta viranhaltijapäätöksen tällä viikolla.

Kirjastolain mukainen käyttökielto on hyvin harvinainen. Lindin mukaan häiriötapaus on ensimmäinen vuonna 2017 voimaan tulleen kirjastolain jälkeen, ja edellisestäkin porttikiellosta on aikaa vuosia.

– Ei tällaista kovin usein satu. Isommissa kaupungeissa, esimerkiksi Turussa, on ollut enemmän tällaista. Useimmiten tapauksiin liittyy päihdeongelmia, hän kertoo.

Laki yleisistä kirjastoista antaa mahdollisuuden kirjastokohtaiseen käyttökieltoon, ”jos kirjaston käyttäjä toistuvasti ja olennaisesti aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle tai vaarantaa sen turvallisuutta taikka vahingoittaa kirjaston omaisuutta”.

Pääkirjaston tapauksessa häiriötä aiheutti vahvassa humalassa ollut kaksikko, joka törttöili kirjastossa neljä kertaa helmi–maaliskuun aikana.

Miehet aiheuttivat kirjastossa häiriötä ja sotkivat paikkoja muun muassa kaatamalla lattialle viiniä. Vartija poisti häiriötä aiheuttaneet miehet kirjastosta, ja neljännellä häiriökerralla Jaakko Lind ilmoitti, etteivät miehet ole toistaiseksi tervetulleita takaisin.

Poliisi korjasi toisen miehistä talteen ja toinen sai kehotuksen jatkaa matkaansa.

Päätös käyttökiellosta on tehtävä lain mukaan kirjallisesti ja annettava tiedoksi asianosaiselle. Toistaiseksi kaksikko ei ole ilmaantunut kirjastoon uudelleen.

Häiriökäyttäytyminen on ollut Salon kirjastoissa harvinaista. Kirjaston henkilökunnalle on annettu toimintaohjeita mahdollisten häiriöiden varalta, ja esimerkiksi pääkirjastossa on kaiken varalta vartija.

– Ihmiset välillä ihmettelevät, miksi meillä on vartija kirjastossa. Tämä on hyvä esimerkki siitä. Jos henkilö joudutaan poistamaan pakolla tilasta, on parempi, että sen tekee tehtävään koulutettu henkilö. Vartijan läsnäololla on myös ennalta ehkäisevää vaikutusta. Se hillitsee ihmisiä, Jaakko Lind sanoo.

Kirjastopalvelupäällikön mukaan Salossa on ollut hyvää tuuria, sillä esimerkiksi omatoimikirjastoissa ei ole ollut häiriöitä eikä tarvetta käyttökielloille.

– Pienemmillä paikkakunnilla sosiaalinen kontrollikin ehkä hillitsee väärinkäytöksiä.