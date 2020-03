Husin 33 työntekijää karanteeniin – nuorisopsykiatrian työtekijällä koronatartunta

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) 33 työntekijää on asetettu kotikaranteeniin. Heidän todettiin altistuneen koronavirustartunnalle, kun Husin nuorisopsykiatrian työntekijältä löytyi koronavirus.

Potilaita ei ole altistunut, koska tartunnan saanut työntekijä ei ole tehnyt potilastyötä.

Suurin osa altistuneista on Husin nuorisopsykiatrian henkilökuntaa. Työssä altistuksia on tapahtunut kolmen päivän aikana.

Koronaviruksen saanut työntekijä oli palannut maaliskuun alussa Itävallasta Tirolin alueelta. THL julisti Tirolin epidemia-alueeksi vasta kuluvan viikon maanantaina, joten työntekijä ei sitä ennen osannut epäillä koronavirusta oireidensa aiheuttajaksi.

Hus ilmoitti, että kotikaranteeniin joutuneet työntekijät pystyvät hoitamaan työtehtäviä myös karanteenin aikana etätyönä.

Hyvinkäällä yhteensä noin 30 oppilasta ja opettajaa karanteeniin – Pohjoispuiston koulu kiinni ainakin perjantain

Hyvinkäällä yhteensä noin 30 oppilasta ja opettajaa on asetettu karanteeniin koronatartunnan vuoksi. Pohjoispuiston koulussa todettiin torstai-iltana koronavirustapaus, minkä vuoksi karanteeniin joutui kahden opetusryhmän oppilaita sekä noin neljäsosa koulun opettajista.

Kaupungin johto päätti pitää Pohjoispuiston koulun suljettuna perjantain ajan.

Oppilaat voivat käydä hakemassa koulusta oppikirjojaan perjantaina puoleenpäivään asti.

Perjantain ja viikonlopun aikana selvitellään, millä tavoin opetus järjestetään ensi viikolla. Koulu tiedottaa asiasta sunnuntaina iltapäivällä.

