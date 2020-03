Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella on todettu perjantaina 53 uutta koronavirustartuntaa. Määrä on suurin tähän mennessä yhden vuorokauden aikana havaittu. Kaiken kaikkiaan Husin alueella on nyt 307 varmennettua koronatartuntaa.

Aiempi suurin tartuntojen vuorokausimäärä todettiin 13. maaliskuuta, jolloin niitä vahvistui kaikkiaan 36. Keskiviikkona tartuntoja varmistui 28 ja torstaina 30.

STT

Kuvat: