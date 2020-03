Husin alueella todettiin eilen 74 uutta koronatartuntaa – koko maassa varmistettuja tartuntoja lähes 800

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Husissa todettiin eilen valmistuneissa testauksissa 74 uutta koronavirustartuntaa, sairaanhoitopiiri kertoo verkkosivuillaan. Tätä edeltävänä päivänä tartuntoja todettiin sairaanhoitopiirin alueella yhteensä 60.

Kaikkiaan Husin alueella on nyt varmistunut 512 tartuntaa.

Eilen todettujen tartuntojen määrä on toistaiseksi suurin yhden päivän aikana sairaanhoitopiirin alueella todettu lukema. Edellinen huippu oli viime lauantai, jolloin todettiin 71 tartuntaa.

Suomessa lähes 800 laboratoriovarmistettua koronatartuntaa

Yhteensä Suomessa on tähän päivään mennessä todettu 792 laboratoriovarmistettua koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 40 ihmistä, joista 11 on tehohoidossa.

THL:n mukaan sairaalahoidosta on jo toipunut ja kotiutunut useita henkilöitä.

Tartuntatautirekisteriin on ilmoitettu tähän päivään mennessä yhteensä 510 tautitapausta. Ilmoitetuista tapauksista 61 prosenttia on ollut miehillä ja 39 prosenttia naisilla.

Yli puolet tartunnoista on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

STT

Kuvat: