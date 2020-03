Husin toimitusjohtaja: Uudenmaan kantokyky venyy noin 300:aan tehohoitoa vaativaan koronapotilaaseen

Helsingin- ja Uudenmaan (Hus) sairaanhoitopiirissä pystytään järjestämään noin 330 tehohoitopaikkaa, kertoo toimitusjohtaja Juha Tuominen. Tuomisen arvion mukaan näistä paikoista noin 30-40 tarvittaisiin muille kuin koronapotilaille, vaikka kiireettömiä leikkauksia perutaan.

Normaalisti Husissa on noin 80-100 paikkaa eritasoista tehohoitoa, ja noin neljännes paikoista voi olla tilanteesta riippuen vapaana.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ennusteen mukaan koko maan tarve covid 19 -tautiin sairastuneille tehohoitopotilaille olisi maksimissaan noin 280-500 potilasta päivässä. Uudellamaalla on noin kolmasosa koko maan väestöstä.

Husin alueella todettiin eilen 35 uutta varmistettua koronavirustartuntaa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella on todettu eilen 35 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä Husin alueella on nyt todettu yhteensä 596 varmistettua tartuntaa.

Uusien varmistettujen tartuntojen lukema on nyt toista päivää laskussa Husin alueella. Eilen julkaistujen uusien tartuntojen luku oli 49 ja toissa päivänä 74. Toissapäiväinen lukema on toistaiseksi suurin päivittäinen lukema tartunnoissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi eilen keskiviikkona, että Suomessa oli 880 laboratoriovarmistettua koronavirustapausta. THL:n eilen kertomien tietojen mukaan Suomessa oli 82 potilasta sairaalahoidossa. Heistä 22 oli tehohoidossa.

Eilen kerrottiin lisäksi kahdesta uudesta koronaviruksen aiheuttamasta kuolemasta. Suomessa koronavirustartunta on nyt tiettävästi aiheuttanut kolme kuolemaa. Niistä kaksi on Husin ja yksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella.

STT

Kuvat: