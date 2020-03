Husissa todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa, joista toinen lapsella – kuuluvat taudin aiemmin saaneen lähipiiriin

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa. Tartunnan ovat saaneet eläkeikäinen mies ja kouluikäinen lapsi.

Kumpikin tartunnan saanut on palannut näytteenoton jälkeen kotiin ja voi hyvin. Heidät on ohjeistettu pysymään eristyksissä kotona. Henkilöiden oireiden perusteella tartuntoja osattiin odottaa.

Tartunnan saaneet kuuluvat perjantaina varmistetun koronavirustartunnan saaneen henkilön lähipiiriin. Perjantaina taudin saanut on työikäinen suomalaisnainen, joka oli saapunut Pohjois-Italiasta useampi vuorokausi sitten. Hänen oireensa olivat alkaneet myöhemmin Suomessa.

Suomessa todettu nyt yhteensä viisi tartuntaa

Perjantaina todetun tartunnan osalta altistusten selvitystyö on edennyt hyvin ja altistuneisiin on oltu yhteydessä, Hus kertoo.

Husin infektiolääkärit yhdessä THL:n ja kuntien tartuntatautiyksiköiden kanssa selvittävät myös sunnuntain uusien tartunnan saaneiden osalta altistuneita. Heihin ollaan yhteydessä.

Hus ja THL järjestävät tiedotustilaisuuden tänään illalla kello kuudelta viikonlopun uusista tartunnoista ja selvitystyön etenemisestä.

Husissa on nyt vahvistettu yhteensä neljä koronavirustartuntaa. Perjantaina vahvistetun tapauksen lisäksi Husissa on aiemmin tällä viikolla vahvistettu niin ikään työikäisen, Pohjois-Italiasta saapuneen suomalaisnaisen koronavirustartunta. Hän oli matkustanut yksin.

Lisäksi Suomessa on aiemmin vahvistettu yksi koronavirustartunta Lapissa vierailleella kiinalaisella turistilla tammikuussa. Matkailija oli kotoisin Wuhanin alueelta ja pääsi runsaan viikon eristyksissä olon jälkeen pois sairaalasta helmikuun alussa.

Näin ollen koronavirustartuntoja on varmistettu Suomessa yhteensä viisi.

STT

Kuvat: