Husissa todettu kuudes koronavirustartunta – virus todettu miehellä, joka kuuluu aiemmin tartunnan saaneen lähipiiriin

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Husissa todettiin maanantaina uusi koronavirustartunta, mikä nostaa sairaanhoitopiirin tartuntojen määrän kuuteen.

Tartunnan saanut on työikäinen mies, joka kuuluu toisen tartunnan saaneen lähipiiriin. Tämä aiempi tartunta todettiin perjantaina työikäisellä naisella, joka oli sairaanhoitopiirin mukaan ollut Pohjois-Italiassa.

Sairaanhoitopiirin mukaan miehen tartunta oli odotettu ja tartunnan saanut on hyväkuntoinen. Hus selvittää altistuneita ja heidän määräänsä.

Suomessa on tähän mennessä todettu yhteensä seitsemän koronavirustartuntaa, joista Husissa on todettu kuusi ja Lapin sairaanhoitopiirissä yksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan maanantaihin mennessä Suomessa oli tutkittu 130 näytteenottokriteerit täyttävän potilaan näytteet.

