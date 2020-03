Huumeliigan johtamisesta epäilty liikemies Niko Ranta-aho kertoi myyneensä agenttipuhelimia yritysjohtajille – ”En ole Cobra”

Ennätyssuuren huumeliigan johtamisesta epäilty liikemies Niko Ranta-aho kiistää tuoneensa maahan dopingaineita, joiden maahantuonnista rikollisryhmän toiminnan epäillään alkaneen.

Helsingin käräjäoikeuden kellarin turvasalissa käsitellään tänään osaa dopingsyytteistä. Ranta-aho kiistää dopingsyytteet, joista häntä tänään kuullaan. Hän kertoi, että hänen laitteiltaan löytyneet listat dopingaineista liittyivät hänen omaan käyttöönsä.

– Olen aloittanut dopingin käytön vuonna 2012 vai 2013. Käyttelin aineita 2017 vuoteen asti. 2017 lopetin aineiden käytön, kun ei riittänyt enää aika treenaamiseen, kun oli niin paljon kiinteistöhommia, sanoi farkkuihin ja mustaan kauluspaitaan pukeutunut Ranta-aho.

Vuonna 2013 Espanjaan kiinteistöbisneksiä tekemään muuttanut Ranta-aho sanoi, että hän tunsi oman käytön takia dopingkauppiaan. Hän sanoi, että välitti dopinglistoja kauppiaalta toiselle pääsyytetylle Janne Tranbergille. Ranta-ahon mukaan hänen dopingin käyttönsä oli yleisessä tiedossa hänen ystäviensä keskuudessa ja listojen toimittamisessa kyse oli vain palveluksesta ystävälle. Hän kiisti myyneensä aineita eteenpäin.

– Näin ensimmäisiä kertoja Tranbergin vuonna 2015. Hän tiesi sosiaalisen median kautta, että asuin ulkomailla. 2017 oltiin enemmän tekemisissä ja hän jopa yöpyi minun asunnossani useita kertoja.

Liivijengi Cannonballin johtoon aiemmin kuuluneen Tranbergin ja liikemies Ranta-ahon epäillään pyörittäneen järjestäytynyttä rikollisryhmää, joka aloitti laajamittaisen huumeiden maahantuonnin dopingaineiden maahantuonnilla ja levityksellä vuonna 2016. Viranomaisten mukaan ryhmän toiminta laajentui vuonna 2018 huumausaineisiin.

Kuuleminen äityi sanailuksi

Syyttäjä katsoo, että rikollisryhmä käytti yhteydenpitoon salattuja BQ Aquaris -merkkisiä puhelimia. Ranta-aho selitti näitä niin sanottuja agenttipuhelimia sillä, että hän on tehnyt kyseisillä laitteilla bisnestä.

– Aquaris, niin sanottu agenttipuhelin, on Espanjassa erittäin suosittu puhelin. Olen myynyt niitä Suomeen. Myynyt esimerkiksi suuryritysten johtajille, Ranta-aho sanoi.

Syyttäjä tivasi Ranta-aholta muun muassa sitä, keneltä puhelimia on ostettu ja kenelle niitä on myyty.

– Syyttäjä on ottanut tähän vyyhtiin useita ihmisiä ulkopuolelta ja vääristelty minun puheita, niin en lähde avaamaan näiden henkilöiden nimiä, Ranta-aho sanoi.

Ranta-aho ei suostunut vastaamaan kysymyksiin, ja sanailu äityi paikoin tiukaksikin. Ranta-aho jopa korotti ääntään syyttäjälle ja sanoi, että kommentoi vain nyt käsiteltäviä syytekohtia, kun tulkitsi syyttäjän menevän yleisempiin asioihin. Syyttäjä taas totesi Ranta-aholle, että tämä kiertelee kysymyksiä.

Hän kiisti, että salattuja puhelimia olisi hankittu rikollisryhmän käyttöä varten.

”Olen ollut Cobraan yhteydessä”

Poliisin esitutkinnan mukaan Ranta-aho käytti ainakin nimimerkkejä fatcobra, blackcobra, mrblackcobra ja mrfatcobra ”alaistensa” suuntaan. Syyttäjän mukaan Cobra on yhtä kuin Ranta-aho, ja syyttäjä pyrkii osittain tällä näyttämään toteen, että Ranta-aho järjesteli huumekauppoja nimimerkin takaa.

Tranberg taas kertoo kirjassaan esimerkiksi ”Kobran” hankkineen hänelle asunnon pakomatkan aikana. Tranbergin matkapuhelimesta myös taltioitiin poliisin esitutkinnan mukaan 15. heinäkuuta 2019 laadittu ja seuraavana päivänä päivitetty muistiinpano, jossa lukee muun muassa ”Cobra kiinni”. Ranta-aho otettiin kiinni 16. heinäkuuta.

Ranta-aho kuitenkin kiisti oikeudessa käyttäneensä kyseistä nimeä, mutta sanoi olleensa yhteydessä tällaiseen henkilöön.

– En ole käyttänyt Cobra-nimeä. Pystyn kertomaan, että olen ollut Cobraan yhteydessä. En lähde kertomaan hänen nimeään, Ranta-aho sanoi.

Kellokauppoja vai dopingrahoja?

Oikeudessa käsiteltiin myös Ranta-ahon rahansiirtoja hänen ja muun muassa dopingaineiden ja rikollisen rahan liikuttelusta syytetyn miehen välillä. Poliisin määritelmän mukaan tämä mies kuului Ranta-ahon ydinryhmään. Ranta-ahon juristin Petra Lähdekallion mukaan rahansiirroissa ei ole ollut kyse rikollisesta toiminnasta vaan siirroissa on ollut kyse esimerkiksi velanmaksuista ja muutaman kellon ostosta Ranta-aholta.

– Ei ole ollut mistään dopingaineiden myynnistä kyse, Lähdekallio sanoi.

Poliisin kuulusteluissa Ranta-aho on kertonut myyneensä vuodesta 2017 lähtien paljon arvokelloja samoille asiakkaille kuin puhelimiakin. Hän kertoi myös lainailleensa paljon rahaa ystävilleen.

Raskaimmat syytteet koskevat satoja kiloja huumeita

Huumeliigan epäillään junailleen maahan muun muassa 17 kiloa kokaiinia, yli 200 kiloa amfetamiinia, reilut 100 000 ekstaasitablettia ja lisäksi muun muassa metamfetamiinia, lsd:tä ja hasista. Liigan syytetään myös tuoneen maahan yli kaksi miljoonaa tablettia huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä ja suuren määrän dopingaineita. Syyttäjän mukaan rikokset on tehty osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa.

Tranberg kiistää kaikki syytteet, ja Ranta-aho kiistää kaikki vakavat syytteet. Ranta-aho myöntää käyttäneensä pienen määrän kokaiinia.

STT

Kuvat: