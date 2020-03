Hyväksikäyttöä, pakolaisleirejä ja yrityskulttuurin nurjaa puolta – journalistipalkinnoista kilpaillaan kovin aihein

Viime vuonna ansioituneet journalistit saavat tänään tunnustuksen tekemästään työstä, kun Suuren Journalistipalkinnon voittajat julkistetaan.

Palkinnot jaetaan illalla järjestettävässä palkintogaalassa. Voittajien palkitseminen esitetään myös suorassa tv-lähetyksessä MTV3-kanavalla kello kahdeksalta.

Suuri Journalistipalkinto 2019 jaetaan neljässä palkintoluokassa: Vuoden juttu, Vuoden journalistinen teko, Vuoden journalisti ja Vuoden journalistinen pomo. Viimeksi mainittu palkintoluokka korvaa aiemmin mukana olleen Vuoden kirja -palkinnon.

Kilpailu on järjestetty Suomessa vuodesta 2001 alkaen.

Teatterimaailman pimeä puoli toi kaksi ehdokkuutta

Vuoden journalistin tittelistä kisaavat Ylen Antti Kuronen, Imagen Sonja Saarikoski sekä Helsingin Sanomien Paavo Teittinen.

Kuronen oli muun muassa ensimmäinen Syyrian al-Holin pakolaisleirillä vieraillut suomalaistoimittaja. Saarikoskea kuvaillaan journalistipalkinnon verkkosivuilla hyvin omaääniseksi ja tunnistettavaksi toimittajaksi, jonka kerrotaan uudistaneen aikakauslehtikerrontaa.

Teittinen sen sijaan on nostanut kollegojensa kanssa julkisuuteen lukuisia väärinkäytöksiä ja hyväksikäyttötapauksia. Viime vuonna hän käsitteli muun muassa Veijo Baltzarin teatteriprojektien pimeää puolta. Hän on ehdolla Baltzariin liittyvän jutun ansiosta myös Vuoden juttu -kategoriassa Katri Kallionpään kanssa.

Ehdolla vuoden jutun kirjoittajaksi on myös Elina Ranta Ilta-Sanomissa ja Taloussanomissa julkaistulla Instrumentariumin koulutustilaisuudesta tehdyllä uutisellaan, joka toi esiin esimerkin työ- ja yrityskulttuurin nurjasta puolesta. Ehdolla ovat myös Riku Roslund ja ja Jaakko Mäntymaa Ylellä julkaistun vanhusten hoivakotien ongelmia käsittelevän juttusarjan myötä.

STT

Kuvat: