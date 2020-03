IATA synkensi ennustettaan: Koronavirus vie lentoyhtiöiltä yli 100 miljardia euroa

Lentoyhtiöiden liikevaihdosta saattaa tänä vuonna huveta yli 100 miljardia euroa koronaviruksen takia, arvioi Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA. Pahimmillaan lentoyhtiöt menettävät 19 prosenttia matkalipputuloistaan, liitto laskee. Vaikutuksia rahtikuljetuksiin ei ole vielä arvioitu.

Menetykset olisivat samaa luokkaa kuin finanssikriisin aiheuttamat, IATA totesi.

Vielä kaksi viikkoa sitten IATA arvioi liikevaihtomenetyksien loppusummaksi 26 miljardia euroa. Sen jälkeen koronavirus on levinnyt laajalle Kiinan ulkopuolella ja tapauksia on havaittu jo noin 80 maassa. Tartuntoja on löytynyt yli 95 000, ja yli 3 200 ihmistä on kuollut.

– Parissa kuukaudessa koko alan näkymät ovat heikentyneet dramaattisesti, sanoi IATA:n toimitusjohtaja Alexandre de Juniac.

Monet lentoyhtiöt ovat antaneet tulosvaroituksia ja peruneet lentojaan taudin leviämisalueille. Lentoyhtiöiden pörssikurssit ovat laskeneet keskimäärin 25 prosenttia kriisin alusta lähtien. Vaikutukset ovat näkyneet myös Suomessa, jossa Finnair ilmoitti aloittavansa yt-neuvottelut koko henkilöstön lomauttamisesta.

STT

