Ihmisen taudit voivat tarttua myös lemmikkiin, mutta se on harvinaista

Jotkut influenssat ja vatsataudit voivat tarttua ihmisestä lemmikkiin, mutta tartuntatautien leviäminen ihmisten ja heidän lemmikkieläintensä välillä on harvinaista.

Hongkongissa koronavirustartunnan saaneiden ihmisten lemmikkien ilmoitettiin loppuviikosta joutuvan karanteeniin, kun oireettomalta koiralta löytyi viranomaisten mukaan koronavirus.

Suomalaisasiantuntijoiden mukaan ei tarvitse olla huolissaan siitä, että koronavirus leviäisi lemmikkien välityksellä. Myöskään kausi-influenssoilla ei ole tapana tarttua lemmikkeihin.

– Influenssavirus on muuntautumiskykyinen. Yleensä ne ovat tiettyyn lajiin sopeutuneita ja on enemmän satunnaista, että ne pystyvät tarttumaan lajista toiseen, toteaa yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusu Ruokavirastosta.

Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti ei pidä erityisen hämmästyttävänä sitä, jos koronavirus siirtyisi myös koiraan.

– Se on lepakoiden virus ja päätynyt myös muurahaiskäpyyn, kaikki me olemme nisäkkäitä, hän toteaa.

”Karanteeni ei perustu näyttöön”

Vapalahti ei usko, että mahdollisella lemmikkitartunnalla olisi merkitystä koronaviruksen leviämiseen.

– Jos se joskus tarttuu koiraan, se on mielenkiintoista ja tätä olisi hyvä tutkia lisää. Koirat eivät tätä tautia käy Italiasta tai Kiinasta hakemassa, vaan ihmiset sitä levittävät.

Professori uskoo, että jos koirat ja kissat levittäisivät koronavirusta, se olisi jo huomattu. Lemmikkien pistäminen koronakaranteeniin ei hänestä perustu tieteelliseen näyttöön.

Koira saattaa saada ihmiseltä myös mahataudin, tuberkuloosin tai salmonellan. Kiviruusun mukaan lemmikin tartuttaminen on kuitenkin harvinaista.

– Jos molemmat oireilevat, kannattaa tutkia, voisiko jostain samasta olla kyse. Vaikka salmonellasta, sanoo Kiviruusu.

Lemmikeillä on Kiviruusun mukaan hyvin vähän sellaisia tarttuvia tauteja, jotka olisivat ihmisille vaarallisia. Tunnettuja lemmikistä ihmiseen tarttuvia tauteja ovat muun muassa raivotauti eli rabies, jota ei kotoperäisenä Suomessa enää tavata, sekä kissan välittämä toksoplasmoosi.

STT

Kuvat: