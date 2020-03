Ilmansaasteet vähentyneet Pohjois-Italiassa koronavirusalueen yllä – vastaava ilmiö havaittiin Kiinassa pandemian alkulähteillä jo aiemmin

Koronavirusepidemian vaikutukset liikenteeseen näkyvät vähentyneinä ilmansaasteina pahimman tautialueen yllä Pohjois-Italiassa. Ilmatieteen laitoksen mukaan ilman typpidioksidipitoisuudet ovat Pohjois-Italiassa laskeneet.

– Satelliittikuvissa näkyy oletettavasti alueen liikennemäärien väheneminen, kertoo tiedotteessa Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Iolanda Ialongo.

Vastaava ilmiö havaittiin jo aiemmin Kiinassa, jossa typpidioksidipitoisuudet ovat olleet selvästi tavallista matalampia tammikuun loppupuolelta lähtien.

Typpidioksidi (NO2) on ilmansaaste, jota syntyy liikenteen, teollisuuden ja energiantuotannon palamisprosesseissa.

Typpidioksidi on lyhytikäinen kaasu, joka pysyy pääosin päästölähteiden lähellä, joten muutokset liikenteen määrässä näkyvät nopeasti sen pitoisuuksissa ilmakehässä. Suurina pitoisuuksina typpidioksidi on myrkyllistä maanpinnan lähellä.

Kiinan tapaan Italia on rajoittanut kansalaistensa liikkumista kovin keinoin taudin leviämisen pysäyttämiseksi. Italiassa koronavirustartuntoja on todettu yli 15 000 ja yli tuhat ihmistä on kuollut.

STT

