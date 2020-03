Ilmasta ruokaa ja energiaa

Lappeenrannasta ja Espoosta kantautuu uutisia, jotka kuulostavat olevan peräisin lähinnä tieteiselokuvasta. VTT ja Lappeenrannan-Lahden tekninen yliopisto ovat jo todistaneet, että ilmasta voi tehdä ruokaa.

Uutinen tuo mieleen myyttisen suomalaiskeksinnön, Sammon, joka jauhoi rikkauksia Väinämöiselle ja kumppaneille. Uutinen kuulostaa myös liian hyvältä ollakseen totta – voiko liki tyhjästä nyhtää proteiinia?

Eikä tässä vielä kaikki: samankaltaisella teknologialla voidaan valmistaa myös metaania ja synteettisiä polttoaineita.

Teknologiaa kutsutaan Power-to-X:ksi (P2X). Se muuttaa sähköä toiseen olomuotoon.

Lappeenrannan pilottilaitteisto ottaa ilmasta – tai asunnoista – hiilidioksidia ja vettä, josta valmistetaan integroidulla vesieletrolyysillä vetyä ja happea. Niiden avulla voidaan kasvattaa proteiinia sisältäviä mikrobeja, kunhan keitokseen lisätään typpeä, fosforia, kalsiumia ja kaliumia. Kyse on tavallaan maanviljelystä ilman maata.

Koelaitteistolla saadaan tuotettua proteiinijauhetta sen verran kuin yksi ihminen päivässä tarvitsee. Hinnaksi tulee kaksi euroa kilolta. Mikäli tuotantoprosessin energia saadaan aurinkosähköstä, proteiinitehdas toimii hiilinielunakin.

Tutkimuksesta on syntynyt suomalainen startup Solar Foods, joka hakee proteiinille jo elintarvikekelpoisuutta.

Kun ilmasta otettu hiilidioksidi syntetisoidaan vedyn kanssa, voidaan tehdä metanolia, kaasua tai Fischer-Tropsch-tuotteita, synteettistä hiilivetyihin perustuvaa polttoainetta, kuten bensiiniä tai dieseliä.

Synteettistä bensiiniä on jo esitelty Lappeenrannassa. Wärtsilä tukee puolella miljoonalla eurolla suomalaisesta startupia Soletair Poweria. Lappeenrannassa todistettiin ensimmäisenä maailmassa, että prosessi on teknisesti toteutettavissa.

Jotta uutinen ei ole liian hyvä, siinä on yksi mutta. Hiilidioksidin erottaminen ilmasta vie paljon energiaa ja on kallista. Insinööreillä on vielä matkaa tehdä keksinnöstä maailmaa muuttava miljardibisnes, mutta alku on enemmän kuin lupaava.