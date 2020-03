Ilta-Sanomat: Oopperalaulaja Seppo Ruohonen on kuollut

Oopperalaulaja, tenori Seppo Ruohonen on kuollut 73-vuotiaana, kertoo Ilta-Sanomat. Lehden mukaan Ruohonen menehtyi pitkäaikaiseen sairauteen.

Seppo Ruohonen oli yksi Suomen menestyneimpiä oopperatenoreita. Hän on ollut kiinnitettynä Suomen Kansallisoopperaan, Frankfurt am Mainin oopperaan, Wienin Staatsoperiin ja Deutsche Operiin Berliinissä.

Vuonna 2011 Ruohonen palkittiin Pro Finlandia -mitalilla.

Seppo Ruohosen veljet Matti ja Teppo Ruohonen ovat tunnettuja iskelmälaulajia.

