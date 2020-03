Iltapäivätoiminnan minimiryhmä kasvaa kymmeneen Salossa

Salon kaupunki nostaa 1–2-luokkalaisille tarkoitetun iltapäivätoiminnan vähimmäisryhmäkoon kymmeneen lapseen elokuusta alkaen. Raja on tällä hetkellä kahdeksan lasta.

Opetuslautakunta hyväksyi iltapäivätoiminnan uuden toteuttamistavan viime kokouksessaan niukasti äänin 6–5 (2 poissa).

Vähimmäisryhmäkoon nostamista kannattivat Annika Viitanen (kok.), Janne Väistö (kok.), Mika Paukkeri (kesk.), Mika Nummila (vihr.), Kirsi-Maria Jokinen (sd.) ja Toni Raitanen (sd.).

Marja Leppähaara (kesk.) esitti rajan pitämistä kahdeksassa lapsessa. Hänen kannallaan olivat Hannu Eeva (sd.), Antti Olkinuora (ps.), Annikka Savela-Kirjonen (kesk.) ja Sabina Haavisto (ps.). Annina Laaksonen (kok.) ja Marianne Bonn (vihr.) olivat poissa asian käsittelystä.

Iltapäivätoiminnan koordinaattorin Mervi Niemen mukaan vähimmäisryhmäkokoa on haluttu nostaa, jotta lapsille voidaan taata iltapäivätoiminta koko lukuvuodeksi.

Lapsimäärien vähentyminen ja muuttoliike ovat aiheuttaneet Salossa sen, että pieniä ryhmiä on jouduttu lakkauttamaan jopa kesken lukuvuoden.

Esimerkiksi viime syksynä suljettiin kolme ryhmää vähäisen oppilasmäärän takia. Useita muita ryhmiä on lähellä lautakunnan päättämää kahdeksan oppilaan rajaa.

Vuosi sitten yhteen ryhmään ilmoittautui talvella 15 lasta, mutta koulun alkaessa syksyllä ryhmässä oli enää kuusi lasta.

– Kymmenen alle ei enää mennä, koska sellainen ryhmä on todella haavoittuva. Toiminnan järjestäminen pienelle ryhmälle on kallista, eikä se ole välttämättä mielekästäkään, jos on vain muutama lapsi ja ohjaaja, Niemi perustelee.

Iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen päättyi tammikuun lopussa Salossa.

Hakemusten perusteella ryhmä on jäämässä selvästi alle kymmenen oppilaan 13 koulussa. Pari koulua on sillä rajalla, perustetaanko niihin omaa ryhmää vai ei.

– Tänä keväänä yhdeksässä koulussa ei ole järjestetty iltapäivätoimintaa. Niistä viidessä on pystytty hyödyntämään olemassa olevia koulukuljetusreittejä siten, että lapsi on voitu kuljettaa kesken päivän toiseen ryhmään iltapäiväksi, Niemi kertoo.

Kuljetusreittejä ja ilmoittautumisia aiotaan verrata ristiin myös tänä keväänä. Mervi Niemi aikoo käydä läpi kuljetusreittejä yhdessä liikennepalvelujen kanssa ja olla yhteydessä tarvittaessa myös huoltajiin lapsen mahdollisuudesta siirtyä päivän aikana iltapäivätoimintaan toiseen kouluun.

– Joskus toinen paikka voi sopia esimerkiksi aikuisen työmatkan varrelle niin, että hän voi hakea lapsen tullessaan töistä kotiin.

Missä kouluissa iltapäivätoimintaa järjestetään ja kuinka suurille ryhmille, siitä päätetään toukokuun loppuun mennessä. Samalla perheet saavat päätökset iltapäivätoiminnan paikoista.

Kiikalan esiopetus järjestetään Suomusjärvellä

Kiikalan päiväkotiin esiopetukseen ilmoittautuneet lapset sijoitetaan ensi syksynä Suomusjärven päiväkotiin ja Halikon Kärävuoren päiväkotiin ilmoittautuneet eskarilaiset Sinilinnun päiväkotiin.

Kaupunki on päättänyt sijoituksista, koska Kiikalan ja Kärävuoren päiväkotiin ilmoittautui liian vähän esiopetusoppilaita.

Opetuslautakunta päätti joulukuussa, että Kiikalan päiväkodin esiopetusryhmän vähimmäiskoko on seitsemän lasta. Päiväkotiin ilmoittautui kuusi lasta, ja heille osoitetaan paikka Suomusjärveltä. Suomusjärven päiväkodissa ryhmän kooksi tulee kaikkiaan 20 lasta.

Kärävuoressa ryhmän vähimmäiskooksi on päätetty 13 lasta. Ilmoittautuneita tuli yhdeksän. Heidän sijoitetaan Sinilinnun päiväkotiin, jossa eskariryhmän koko kasvaa 20 lapseen.