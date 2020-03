IMF:n toimitusjohtaja kertoo taantuman alkaneen – kehitysmaat tarvitsevat varovaisen arvion mukaan 2,5 biljoonan dollarin tukipaketin

Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n toimitusjohtaja Kristalina Georgievan mukaan kansainvälisessä taloustilanteessa on selvästi alkanut taantuma koronavirusepidemian vuoksi, kertoo uutistoimisto AFP.

Georgieva kertoi koronavirusepidemian vuoksi internetissä lähetetyssä lehdistötilaisuudessa, että kehitysmaat tarvitsevat massiivista taloustukea selvitäkseen taantumasta.

Hän lisäsi, että taantumasta on tulossa pahempi kuin vuoden 2009 talouskriisin jälkeen.

Georgieva kertoi, että koska maailmantalous pysähtyi äkillisesti epidemian vuoksi, kansainvälinen valuuttarahasto laskee kehitysmaiden tarvitsevan kaikkiaan 2,5 biljoonan Yhdysvaltain dollarin arvoisen tukipaketin.

Georgieva varoittaa, että arvio on hyvin varovainen. Hän uskoo summan kasvavan vielä entisestään.

Yli 80 valtiota on jo pyytänyt hätärahoitusta IMF:ltä.

