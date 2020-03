Intia sulkeutuu keskiyöllä, pääministeri pani koko maan karanteeniin

Intia määrää kaikki kansalaiset kotikaranteeniin keskiyöstä lähtien koronavirusepidemian vuoksi. Karanteenin on määrä kestää kolme viikkoa.

Intiassa on noin 1,3 miljardia asukasta. Intian pääministerin Narendra Modin mukaan karanteeni koskee aivan kaikkia.

– Jotta voimme pelastaa Intian, pelastaa jokaisen kansalaisen, sinut ja sinun perheesi, jokainen katu, jokainen naapurusto pannaan täydelliseen karanteeniin. Tämä on ulkonaliikkumiskielto. Me joudumme maksamaan tästä taloudellisen hinnan, mutta jokaisen perheenjäsenen pelastaminen on kaikkien vastuulla. Se on tärkein prioriteettimme, Modi sanoi.

Intian eri osavaltioissa on jo otettu käyttöön erilaisia liikkumisrajoituksia. Jotkut osavaltiot ovat sulkeneet rajansa, ja toiset taas ovat rajoittaneet ulkona liikkumisen pelkästään välttämättömien asioiden hoitoon.

Intian rautatieyhtiö, joka normaalisti kuljettaa yli 20 miljoonaa matkustajaa joka päivä, on perunut kaikki vuoronsa lukuun ottamatta lähiö- ja tavarajunia.

Intiassa on todettu runsaat viisisataa vahvistettua koronatartuntaa. Kuolleita on kymmenen.

STT

