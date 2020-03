Iranissa tyhjennetään katuja ja tarkistetaan kansalaisia – koronavirustartuntoja kerrotaan olevan jo yli 11 000

Iranissa koko maan kadut aiotaan tyhjätä vuorokauden aikana ja ottaa yhteyttä kaikkiin kansalaisiin koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Asiasta on ilmoittanut maan sotilasjohto.

Iranilaiskenraali Mohammad Bagheri kertoo, että kaikki iranilaiset tarkastetaan puhelimitse, verkon välityksellä tai tarpeen tullen kasvotusten tulevien kymmenen päivän aikana.

Toimenpiteistä on ilmoitettu sen jälkeen kun korkein johtaja ajatollah Ali Khamenei määräsi armeijan ottamaan johdon koronaviruksen vastaisessa taistelussa. Iran on yksi covid-19:n pahiten koettelemista maista Kiinan ulkopuolella. Tartuntojen määrän Iran on ilmoittanut nousseen yli 11 000:een, ja satoja ihmisiä on kerrottu kuolleen.

Myös monet iranilaispoliitikot ja -viranomaiset ovat saaneet tartunnan ja osa heistä on sairastuttuaan kuollut.

Iranin tilanne on saanut myös naapurimaat toimimaan. Pakistanin sisäministeriö ilmoitti perjantaina sulkevansa maan Iranin ja Afganistanin vastaiset rajat maanantaista alkaen.

Ministeriön mukaan sulku kestää alustavasti kahden viikon ajan, ja sen tavoitteena on estää koronaviruksen leviämien ”kaikkien kolmen veljellisen maan etujen mukaisesti”.

Itä-Afrikassa ensimmäinen vahvistettu tartunta

Keniassa todettiin perjantaina maan ensimmäinen koronavirustartunta. Kyseessä on samalla myös ensimmäinen Itä-Afrikassa havaittu tartunta.

27-vuotiaan kenialaisnaisen koronavirustartunta todettiin maan pääkaupungissa Nairobissa. Naisen kerrotaan olevan toipumassa.

Sahelin alueella sijaitseva Sudan puolestaan ilmoitti perjantaina ensimmäisestä koronavirustartunnasta. Tartunnan saanut mies oli terveysministeriön tiedotteen mukaan kuollut edellisenä iltana. Kuolonuhri oli matkaillut viime aikoina Arabiemiraateissa.

Sudan on muun muassa sulkenut Egyptin vastaisen rajansa sekä keskeyttänyt lennot Kiinasta, Iranista, Italiasta, Espanjasta, Japanista ja Egyptistä. Maiden kansalaisille ei myöskään enää myönnetä viisumeita ja sudanilaisia neuvotaan olemaan matkustamatta kyseisiin maihin.

Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on toistaiseksi enimmäkseen säästytty pandemialta, joka leviää nopeasti Aasiassa, Euroopassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa. Koko Afrikan mantereella kuolintapauksia on ollut vähän, ja ne kaikki ovat olleet Pohjois-Afrikassa.

Etelä-Koreassa tilanne paranee

Etelä-Koreassa todettiin perjantaina vähemmän uusia koronavirustartuntoja kuin samana päivänä oli päässyt pois potilaita sairaalasta.

Maassa vahvistettiin 110 uutta koronavirustartuntaa sitten torstain. Se on alhaisin luku kolmeen viikkoon.

Lähes 180 viruksesta toipunutta potilasta pääsi pois sairaalahoidosta samana päivänä.

Etelä-Koreassa on todettu lähes 8 000 koronavirustartuntaa. Valtaosa niistä on ilmennyt kahdella alueella.

Etelä-Korean pääministeri Chung Sye-kyun on kuitenkin korostanut, ettei hallitus voi tuudittautua turvallisuuden tunteeseen tilanteen hellittäessä, sillä taistelu on levinnyt kaikkialle maailmaan.

Koko maailmassa on Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan yli 125 000 tartuntaa.

STT

Kuvat: