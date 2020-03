Australia kertoi ensimmäisestä koronaviruksen uhrista, samalla virus jatkaa leviämistään uusiin maihin

Australia on kertonut ensimmäisestä koronavirukseen kuolleesta. Kyseessä on 78-vuotias mies, joka oli ollut Japanissa karanteeniin joutuneella Diamond Princess -risteilijällä. Hän kuoli sunnuntaina sairaalassa Perthissä Länsi-Australiassa. Miehen 79-vuotias vaimo on myös saanut tartunnan, ja hän on yhä sairaalassa.

Euroopassa virus on saavuttanut jälleen uusia maita. Irlanti ja Luxemburg kertoivat lauantaina ensimmäisistä koronavirustartunnoistaan. Molemmissa tapauksissa tartunnan saanut oli palannut Italiasta.

Virus on koetellut Euroopassa pahiten juuri Italiaa, jossa 29 ihmistä on kuollut ja yli tuhat saanut tartunnan.

Myös Thaimaassa koronakuolema

Thaimaassa on vahvistettu maan ensimmäinen koronaviruskuolema, kertoo Guardian. Maan viranomaisten mukaan virukseen kuollut oli 35-vuotias mies, jolla oli myös todettu dengue-kuumetauti.

Lauantaina Yhdysvallat kertoi ensimmäisestä varmistuneesta koronakuolemasta. Aiemmin kerrottiin, että tautiin kuoli viisissäkymmenissä oleva nainen. Tuoreiden tietojen mukaan kyseessä oli kuitenkin mies.

Etelä-Korea puolestaan on kertonut 376 uudesta tartuntatapauksesta. Tartunnan saaneita on 3 526, mikä on eniten Kiinan ulkopuolella.

Lähes 90 prosenttia tartunnoista on Daegun kaupungissa, joka on ollut Etelä-Korean suurin tartuntakeskittymä. Tartuntojen määrän odotetaan kasvavan, sillä terveysviranomaiset aikovat tutkia yli 260 000 Daegussa toimivan uskonnollisen yhteisön Shincheonjin jäsentä viruksen varalta. Noin puolella maan tartunnoista on jonkinlainen yhteys Shincheonjiin.

Daegu on Etelä-Korean neljänneksi suurin kaupunki, ja siellä on yli 2,5 miljoonaa asukasta. Kaupungin kadut ovat olleet suurelta osin autioina päiväkausia lukuun ottamatta jonoja, joita on syntynyt hengityssuojaimia myyvien kauppojen oville.

Viranomaisten mukaan Daeguun ei olla julistamassa samanlaista eristystä, joka pantiin pystyyn Kiinassa viruskriisin keskiössä olevaan Wuhanin kaupunkiin.

Kymmenettuhannet parantuneet

Kiina on kertonut 35 uudesta koronaviruskuolemasta. Määrä on laskusuunnassa, sillä esimerkiksi lauantaina Kiina ilmoitti 47 ihmisen kuolleen. Kaikkiaan kuolleita on Kiinan kertoman mukaan 2 870. Kaikki uudet kuolemantapaukset ovat Hubein maakunnasta, jossa Wuhanin kaupunki sijaitsee.

Uusia tartuntoja on Kiinan mukaan 573. Vaikka tartuntoja on yhä satamäärin, lukema on kaukana tammi- ja helmikuun päivittäisestä tartuntatapausten kasvusta.

Koronavirustartuntoja on kaiken kaikkiaan noin viidessäkymmenessä maassa. Kuolleita on yli 2 900 ja lähes 86 000 on saanut tartunnan. South China Morning Post -lehden laskurin mukaan maailmanlaajuisesti lähes 42 000 ihmistä on parantunut viruksesta.

STT

