Italian liikkumisrajoitukset voimassa huhtikuun alkuun saakka – koulut ja yliopistot menevät kiinni heti, pääministeri kehottaa italialaisia jäämään kotiin

Italiaan julistetut liikkumisrajoitukset sulkevat muun muassa maan koulut ja yliopistot heti. Rajoitukset ovat voimassa 3. huhtikuuta saakka.

Italian pääministeri Giuseppe Conte ilmoitti maanantai-iltana, että liikkumista rajoitetaan tiistaista alkaen koko Italiassa koronaviruksen vuoksi. Conte kehotti televisioidussa puheessaan italialaisia pysymään kotona.

Joukkokokoontumiset kielletään, ja urheilutapahtumat perutaan kaikilla tasoilla. Esimerkiksi jalkapalloliiga Serie A:n ottelut taukoavat. Vain kansainvälisten järjestäjien organisoimat tapahtumat saavat jatkua, mutta ilman katsojia.

– Matkustamista täytyy välttää koko niemimaalla, ellei sille ole ammatillisia tai terveydellisiä perusteita, pääministeri Conte kertoi televisiopuheessaan.

Rajoitusten tarkoituksena on suojella yhteisön haavoittuvimpia jäseniä, Conte sanoi.

Italia kertoi jo aiemmin asettavansa tiukkoja liikkumisrajoituksia maan pohjoisosiin. Niiden piirissä oli noin 15 miljoonaa ihmistä. Yhteensä italialaisia on noin 60 miljoonaa.

Matkalle vaaditaan perusteltu syy

Italiassa on koronaviruksen seurauksena kuollut jo yli 460 ihmistä. Tartuntoja on todettu yli 9 000, kertoo esimerkiksi italialaislehti Corriere della Sera. Noin 700 ihmisen kerrotaan parantuneen viruksen aiheuttamasta taudista.

Uutistoimisto AFP:n mukaan maanantai-iltana ei ollut heti tiedossa, miten Italia aikoo ilmoittamiaan uusia rajoituksia toteuttaa. Niiden on kuitenkin kerrottu koskevan esimerkiksi liikkumista kaupunkien välillä sekä lentoliikennettä maahan ja maasta pois.

Esimerkiksi pohjoisen liikkumisrajoitusalueeseen kuuluvassa Milanossa Lombardiassa useat junat kulkivat ja lennot liikennöivät maanantaina rajoituksista huolimatta, AFP kertoo.

BBC:n mukaan Italiasta lähteville lennoille suuntaavien täytyy antaa perusteltu syy matkalleen. Tämä ei kuitenkaan koske maassa tilapäisesti vierailleita. Myös Italiaan lentävien täytyy ilmoittaa matkustussyy. Lisäksi juna-asemilla mitataan matkustajilta kuumetta, ja risteilijät eivät saa saapua tiettyihin satamiin.

Trump lupaa järeitä toimia viruksen talousvaikutuksia vastaan

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on kertonut julkistavansa järeitä toimia, joilla vaimennetaan koronaviruksen vaikutuksia talouteen.

Trump sanoi toimittajille maanantaina, että hän kertoo toimista tarkemmin lehdistötilaisuudessa tiistaina.

Presidentti kertoi, että hänen hallintonsa keskustelee kongressin jäsenten kanssa talouden tukitoimista. Pöydällä ovat presidentin mukaan muun muassa verohelpotukset ja apua keikkatyöläisille, joille töistä pois jääminen sairastumisen vuoksi saattaa merkitä palkatonta sairauslomaa.

Samassa yhteydessä presidentti ylisti oman hallintonsa ponnisteluja viruksen vastaisessa taistelussa. Hän kehui Yhdysvaltojen taloutta ja sanoi, että virus on päässyt yllättämään maailman.

Trumpin hallintoa on arvosteltu koronaviruskriisin hoidosta. Presidentti on viikkokausien ajan vähätellyt ongelmaa sekä syytellyt mediaa ja demokraattipuoluetta kriisin paisuttelusta.

Varapresidentti Mike Pence puolestaan sanoi maanantaina, että hän ei tiedä, onko presidentti Trump testattu koronaviruksen varalta. Huoli Trumpin sairastumisesta on voimistunut sen jälkeen, kun ainakin kaksi republikaanipuolueen edustajaa ilmoitti epäilevänsä tartuntaa ja jäi omasta aloitteestaan karanteeniin. Kaksikko oli vastikään tavannut presidentin.

STT

