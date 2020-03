Italiassa liki 170 uutta koronakuolemaa, uusia tartuntoja liki tuhat

Italian viranomaiset kertoivat tiistaina, että maassa on kuollut vuorokauden aikana koronavirukseen 168 ihmistä. Uusia tartuntoja on todettu liki tuhat. Yhteensä tartuntoja on jo pitkälti yli 10 000 ja kuolleita 631.

Valtaosa uusista kuolemantapauksista ja tartunnoista on edelleen rekisteröity maan pohjoisosissa.

Lombardian seudulla Milanon ympäristössä sairaalat varoittivat, että niiden vuodepaikat ovat loppumassa.

Italiassa koulut ja yliopistot on suljettu ja kaikki joukkokokoontumiset ja urheilutapahtumat kaikilla tasoilla on peruttu.

Häitä ja hautajaisia ei saa järjestää seuraavan kolmen viikon aikana, ja ravintoloiden täytyy sulkea ovensa viimeistään iltakuudelta. Aukiolo sallitaan, jos asiakkaat pystytään pitämään vähintään metrin päässä toisistaan.

Yrityksiä on kehotettu antamaan työntekijöilleen vapaata.

Matkustaminen on sallittua vain kiireellisten työhön tai terveyteen liittyvien syiden takia, mutta ihmiset saavat palata koteihinsa muualta.

Jo aikaisemmin maan pohjoisosiin on asetettu tiukkoja liikkumisrajoituksia, jotka koskevat noin 15:tä miljoonaa ihmistä.

Italian apulaisvaltiovarainministerin Laura Castellin mukaan italialaisille on luvassa helpotuksia kiinnelainojensa ja verojensa maksuun viruksen vuoksi. Asiaa koskeva asetus on määrä antaa keskiviikkona

Euroopan parlamentin italialainen puhemies David Sassoli, 63, kertoi tiistaina jäävänsä vapaaehtoisesti kahdeksi viikoksi asuntoonsa Brysselissä, koska hän kävi taannoin sukuloimassa Italiassa.

Venäjä: Välttäkää julkista liikennettä ruuhka-aikaan

Venäjän viranomaiset suosittelivat kansalaisia välttämään halaamista, kättelyä ja julkisen liikenteen käyttöä ruuhka-aikaan, jotta koronaviruksen leviäminen estettäisiin. Lisäksi venäläisiä kehotettiin välttämään julkisia tilaisuuksia, urheilutapahtumia ja ostoskeskuksia.

Moskovassa on kielletty kaikki yli 5 000 hengen tapahtumat. Seitsemästä viruksen pahiten riivaamasta maasta Moskovaan tulevien tulee vapaaehtoisesti jäädä koti- tai hotellikaranteeniin kahdeksi viikoksi.

Venäjällä on toistaiseksi todettu vasta 20 koronavirustartuntaa.

Ruotsi nosti tiistaina riskiarviotaan uutta koronavirusta koskeville maan sisäisille tartunnoille korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Tukholman alueelta löytyi 60 uutta tartuntaa, mikä nosti samalla Tukholman seudun tartuntojen määrän yli kahdensadan. Kaksi viruksen saanutta on joutunut Ruotsissa tehohoitoon. He ovat ensimmäiset tehohoitoa vaativat potilaat Ruotsissa.

Suurin osa uusista tartunnoista voidaan jäljittää Italiaan, mutta myös Iranista peräisin olevia tartuntoja löytyi.

Ruotsin ulkoministeriö kehotti tiistaina välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista koko Italiaan toistaiseksi.

Ruotsin terveysviranomaiset keskittyvät tästä lähtien testaamaan koronaviruksen varalta vain vakavammin sairastuneita ihmisiä. Lieviä oireita saaneet määrätään kotikaranteeniin.

Ruotsissa yhteensä 325 ihmistä on tähän mennessä saanut koronaviruksen.

Pietarinkirkko meni kiinni

Itävalta kieltää myös yli 100 ihmisen kokoontumiset sisätiloissa ja yli 500 ihmisen kokoontumiset ulkotiloissa.

Tshekki puolestaan kertoi sulkevansa koulut ja kieltävänsä kaikki yli sadan ihmisen kokoontumiset samalla kun myös naapurimaa Puola perui joukkokokouksia ja kiristi rajatarkastuksia.

Slovakia perui niin ikään joukkokokoontumiset ja määräsi kaikki Kiinasta, Etelä-Koreasta, Iranista ja Italiasta palaavat kahden viikon karanteeniin.

Vatikaanissa Pietarinkirkko ja -aukio suljetaan toistaiseksi ainakin ensi kuun alkuun saakka.

