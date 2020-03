Italiassa liki 800 kuollut koronavirukseen vuorokauden aikana

Italiassa on kuluneen vuorokauden aikana kuollut koronavirukseen 793 ihmistä, mikä on enemmän kuin minään muuna yksittäisenä päivänä.

Kaikkiaan Italiassa koronavirukseen on tähän mennessä kuollut lähes 5 000 ihmistä. Tämä merkitsee, että nyt maailman kaikista koronakuolemista yli 38 prosenttia on raportoitu Italiassa.

Italiassa koronavirukseen kuolleista yli 3 000 on menettänyt henkensä Lombardiassa, jonka keskus on Milano.

Vahvistettujen virustartuntojen määrä Italiassa on yli 53 000. Uusia tartuntoja maassa kirjattiin nyt vuorokaudessa yli 6 500.

