Jääkiekon miesten MM-turnaus on peruttu koronaviruspandemian takia, kertoo Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF kotisivuillaan. MM-turnaus oli määrä pelata 8.-24. toukokuuta Sveitsin Zürichissä ja Lausannessa.

Koronavirus on päättänyt valtaosan tämän kauden kansallisista jääkiekkosarjoista. Kanadaan kaavailtu naisten MM-turnaus peruttiin jo aiemmin. Suomi on miesten hallitseva maailmanmestari.

https://www.iihf.com/en/events/2020/wm/news/18344/2020-iihf-ice-hockey-world-championship-cancelled

STT