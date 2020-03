Jääspeedway on mukavampaa jäällä – Suomessa päästiin kuin päästiinkin maaliskuussa tämän talvilajin pariin

Leuto talvi on tuonut haasteita kilpailujen järjestäjille talvilajien suhteen ympäri Eurooppaa. Tämän ovat saaneet myös Suomessa kokea jääspeedwaykilpailujen järjestäjät. Kaikki Kauhajoelle suunnitellut kilpailut on jouduttu perumaan tältä kaudelta ainakin tähän asti, ja sama tilanne on ollut Oulunkin korkeudella.

Suomessa ei ole lajiin tarkoitettua sisäjäähallia käytettävissä. Kilpailuja ei ole pitkään aikaan ajettu luistelemiseen tarkoitetuilla tekojääradoilla vaan luonnonjäällä tai kesäkäytöön tarkoitetuilla speedwayradoilla. Ne on jäädytetty, jos olosuhteet ovat sen sallineet.

Varkaudessa päästiin kuitenkin viime lauantaina ajamaan Pohjoismaiden Mestaruuskilpailut. Varkaus Racing Team oli tehnyt suuren työn radan ja kokonaisuudessaan tapahtuman eteen, ja sikälaiset paikalliset sääolosuhteet olivat tulleet avuksi viimeisen kahden viikon ajaksi.

Ruotsalaiset lähtivät tähän kilpailuun ennakkosuosikkeina, olivathan Ove Ledström, Niclas Svensson ja Stefan Svensson helmi-maaliskuun vaihteessa voittamassa jääspeedwayn joukkue-MM-hopeaa.

Hyvin he urakastaan suoriutuivat myös Varkaudessa ja veivät kolmoisvoiton. Maaliintulojärjestys oli Ledström, Niclas Svensson, Stefan Svensson ja neljäs ruotsalainen Pierre Hallen. Kilpailun finaali tarjosi hienoa jääspeedwayta, huippuajamista sekä hienoja ohituksia. Kolmen kärki ratkaistiin vasta viimeisen kymmenen metrin aikana.

Tänä vuonna 62 vuotta täyttävä Stefan Svensson kuuluu lajin legendoihin. Tämän kauden jälkeen hän on lopettamassa ajamisen ainakin kansainvälisissä kilpailuissa keskittyen poikansa Niclasin ajamiseen ja oman paikkakunnan juniorijääspeedwayn toimintaan.

Suomalaisista kilpailun semifinaaliin asti pääsivät Aki Ala-Riihimäki ja Atte Suolammi. Ketjujen katkeaminen kuitenkin lopetti Suolammen semifinaalin. Hän on vasta 15-vuotias ja pääsi viime syksynä harjoittelemaan jonkin verran Venäjällä.

PM-kisoissa oli noin 2 000 katsojaa.

