Jäihin on vajottu tänä talvena paljon, temppuileva sää pitää jäät arvaamattomina

Hauraat jäät ovat näkyneet tänä talvena viimevuotista runsaampina hukkumisina ja läheltä piti -tilanteina. Tammi-helmikuussa hukkui tänä vuonna yhteensä 11 ihmistä, kun vuosi sitten vastaavan ajan luku oli 4.

Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton (SUH) mukaan helmikuussa hukkui jäihin kolme ihmistä, jotka kaikki olivat miehiä. Noin 60-vuotias retkiluistelija löytyi hukkuneena Juurusvedeltä Siilinjärvellä ja Hämeenlinnan Hauholla vedestä löytyi mönkijällä liikkeellä ollut mies. Yksi löytyi hukkuneena Loviisan Pernajasta.

Viestintäasiantuntija Niko Nieminen uimaopetus- ja hengenpelastusliitosta kertoo, että myös läheltä piti -tilanteita oli helmikuussa runsaasti. Hätäkeskukseen soitettiin kuun aikana jäihin vajoamisista noin 30 kertaa.

– Nyt ollaan tavanomaista suuremmissa lukemissa, jos viime vuoden hukkumisiin verrataan, Nieminen sanoo.

Eniten vaaratilanteita on ollut maan keskiosissa, jossa jäätilanne on ollut vaihteleva. Etelä-Suomessa jäitä ei ole juuri ollut tai ne ovat olleet hyvin heikkoja.

Paksukin jää voi olla heikkoa

Jäihin hukutaan yleensä eniten keväisin ja syksyisin. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton ennakkotilastojen mukaan vuoden 2010 jälkeen jäihin on hukkunut vuosittain 10-30 ihmistä.

Hukkuneista kolmasosa on ollut liikkeellä moottoriajoneuvolla, usein mönkijällä. Mönkijöillä ajellaan huvikseen tai esimerkiksi kalastamaan, ja heikko kohta jäässä voi tulla ajaen vastaan yllättävän nopeasti.

– Neljäsosa hukkuneista on oikaissut jään poikki kävellen. Viidesosa on ollut pilkkijöitä tai verkolla kävijöitä, Nieminen kertoo.

Jäällä harrastajat ovat Niemisen mukaan usein muita paremmin valmistautuneita vaaratilanteisiin. Esimerkiksi retkiluistelijat ja pilkkijät kantavat usein mukanaan pelastautumisvälineitä.

Liikkumista kestävän teräsjään kehittyminen vaatii useampia pakkaspäiviä. Paksultakin näyttävä jää voi olla leutojen säiden jäljiltä niin pehmeää, ettei se kestä kulkemista.

STT

Kuvat: