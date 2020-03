Jäitkö koronan takia ulkomaille? Hallitus tukee kotiutuslentoja neljällä miljoonalla eurolla

Suomen ulkoministeriö voi suunnitella kohtuuhintaisten kotiutuslentojen järjestämistä maista, joista matkailijoiden ei enää ole mahdollista palata koronan takia kaupallisilla yhteyksillä. Hallitus päätti asiasta tiistain istunnossaan.

Ehdotetun periaatepäätöksen mukaan kotiutuslentoja voidaan tukea enintään neljällä miljoonalla eurolla.

Ensisijainen vaihtoehto kotiinpaluulle ovat edelleen kaupalliset lentoyhteydet, joita on vielä saatavilla monista maista.

Matkailijoiden kotiutuksella ei arvioida olevan suuria taloudellisia lisävaikutuksia lentojen järjestämisen lisäksi.

– Sen sijaan ulkomailla asuvien Suomen kansalaisten paluulla voi olla vaikutuksia sekä valtion että kuntien talouteen. Niitä on vaikea arvioida samoin kuin taloudellisten vaikutusten määrää, periaatepäätöksessä todetaan.

On oletettavaa, että palaajien joukossa on sellaisia ulkosuomalaisia, joilla ei ole Suomessa kotipaikkaa, asuntoa, toimeentuloa eikä sosiaaliturvaa.

– Toisaalta otettava huomioon, että kustannuksia aiheutuu myös siitä jos Suomen kansalaisia jää hädänalaiseen asemaan ulkomailla.

Päätöksen tarkoituksena on suojella väestön terveyttä ja turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Matkustajilta perittäisiin maksu

Kaupalliset lennot, matkailijoiden ohjaaminen niihin sekä yhteistyö lentoyhtiöiden kanssa on ollut ensisijainen keino kotiinpaluun mahdollistamiseksi. Myös kaupalliset lennot ovat vaatineet viranomaisapua, muun muassa tiedonkulun turvaamista eri osapuolten välillä.

– Kaupallisten lentojen osalta tilanne muuttuu päivittäin yhä vaikeammaksi, kun poikkeusoloihin ja kriisiaikaan liittyviä määräyksiä otetaan käyttöön eri maissa, usein ilman ennakkovaroitusta.

Periaatepäätöksen mukaan toistaiseksi on voitu toimia kaupallisella pohjalla, mutta on kohteita, joista kotiuttamisen järjestäminen on vaikeampaa sen takia, että lentoyhtiöitä ei voida velvoittaa tekemään kannattamattomia lentoja. Koneet lentävät menosuuntaan tyhjinä, ja paluulennoille voi jäädä tyhjiä paikkoja.

– Jotta kustannukset eivät muodostuisi yksittäisen matkustajan kannalta kohtuuttomiksi eikä kustannuksista tulisi este nopealle kotiutukselle, tulisi kuitenkin varautua kotiutuslentojen tukemiseen tämän periaatepäätöksen mukaisesti. Lennoilla tyhjiksi jääviä paikkoja pyritään aktiivisesti tarjoamaan muiden Pohjoismaiden ja muiden EU-maiden kotiuttamista tarvitseville kansalaisille.

Matkustajilta perittäisiin kohtuullinen maksu, ja valtio korvaisi lentoyhtiölle tyhjiksi jäävät paikat.

– Tarkoitus ei ole tarjota ilmaista kotiutuslentoa, vaan kohtuuhintainen paluu Suomeen niin, että valtio voi kattaa osan lennon kustannuksista takaamalla lentoyhtiölle käytännössä omakustannushintaa vastaavan tuoton korvaamalla myymättä jääneiden paikkojen lipputulot, periaatepäätöksessä sanotaan.

Kohdennetaan maihin, joissa paljon suomalaisia

Lentoyhtiö, jonka kanssa kukin kotiutuslento tehtäisiin, lentäisi ylimääräisiä lentoja ulkoministeriön määrittelemiin kohteisiin. Yhtiö myös lähtökohtaisesti hoitaisi paikkojen myynnin ja siihen liittyvän tiedottamisen. Myös viranomaiset tiedottaisivat näistä lennoista.

– Lennot kohdennetaan maihin, joissa on merkittävä määrä suomalaisia ja joista ei ole mahdollista päästä palaamaan kaupallisilla yhteyksillä. Muilta osin pyrittäisiin tukeutumaan eurooppalaiseen ja pohjoismaiseen yhteistyöhön.

STT

Kuvat: