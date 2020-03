Jalankulkijoita kuoli viime vuonna liikenteessä vähiten koko tutkintahistorian aikana

Viime vuonna Suomen liikenteessä kuoli kaikkiaan kaksitoista jalankulkijaa, kertoo Onnettomuustietoinstituutti (Oti). Luku on kymmenen vähemmän kuin edeltävänä vuonna ja pienin koko liikenneonnettomuuksien tutkintahistorian aikana.

Polkupyöräilijöitä menehtyi yhteensä 27 eli kahdeksan enemmän kuin edellisvuonna.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien ilmoittamien ennakkotietojen mukaan viime vuonna tapahtui kaikkiaan 220 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta ja niissä kuoli 237 henkeä.

– Yksittäisen vuoden tilastoista ei voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä, mutta jalankulkuonnettomuuksien määrä on laskenut tasaisesti jo useiden vuosien ajan. Myönteisen kehityksen taustalla on luultavasti muun muassa ajonopeuksien laskeminen taajamissa. Valitettavasti polkupyöräilyonnettomuudet eivät ole vähentyneet samaan tapaan. Lisää toimenpiteitä esimerkiksi infran kehittämiseksi tarvitaan, arvioi tiedotteessa Otin liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari.

Tieltä suistumiset ja nokkakolarit yleisimpiä

Otin mukaan tyypillisimmät onnettomuudet olivat tieltä suistumisia. Niitä sattui yhteensä 70. Suistumisista suurin osa tapahtui pienemmillä teillä eli seutu- ja yhdysteillä. Nokkakolareita tapahtui lähes yhtä paljon, kaikkiaan 68.

– Liikenneturvallisuustoimenpiteitä suunniteltaessa on tärkeää tarkastella sitäkin, missä ja millaisia onnettomuuksia tapahtuu. Isoille ja pienille teille tarvitaan erilaisia keinoja turvallisuuden parantamiseksi. Isoilla teillä esimerkiksi keskikaiteet ovat tehokkaita, kun taas pienillä teillä tieympäristöä raivaamalla voidaan lieventää tieltä suistumisten seurauksia, Otin liikenneturvallisuustutkija Salla Salenius sanoo tiedotteessa.

Taustalla on yleensä useita riskitekijöitä

Kuolemaan johtaneista tieliikenneonnettomuuksista moottoriajoneuvo-onnettomuuksia oli 183 ja jalankulkijan tai pyöräilijän kuolemaan johtaneita onnettomuuksia 41.

Onnettomuustutkinnoista selviää, että yli 70 prosentissa kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista taustalla vaikutti jokin kuljettajan tilaan liittyvä riski, esimerkiksi päihteiden käyttö, sairaus tai väsymys.

Vuonna 2018 moottoriajoneuvo-onnettomuuden aiheuttaneista kuljettajista 17 prosenttia ajoi alkoholin vaikutuksen alaisena. Rattijuoppojen aiheuttamien kuolonkolarien osuus oli siten pitkän aikavälin keskiarvoa huomattavasti alhaisempi.

Onnettomuustutkintojen mukaan turvavyö olisi voinut pelastaa 40 prosenttia niistä henkilö- tai pakettiauton kyydissä menehtyneistä, jotka eivät käyttäneet turvavyötä.

Vuoden 2019 luvut ovat liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien välittömästi onnettomuuspaikkatutkinnan jälkeen ilmoittamia ennakkotietoja. Vuoden 2018 luvut perustuvat jo valmistuneista tutkinnoista koottuihin tietoihin.

STT

