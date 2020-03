Jammun arvaamaton vaikutus – Vilpas pääsee keskiviikkona kokeilemaan Katajan Jamar Wilsonin puolustamista

Jamar Wilsonin arvaamaton vaikutus Joensuun Kataja Basketin pelaamiseen on ehtinyt näkyä joukkueen kahdessa viimeisimmässä miesten korisliigaottelussa.

Ratkaisuvalmius on tähän sarjaan parhaimmillaan superluokkaa. Tämä tuli todistettua lauantaina BC Nokiaa vastaan pelatun ottelun toisella puoliajalla. Wilson käänsi omalta osaltaan joukkueensa 13 pisteen tappioaseman kotivoitoksi. Hän teki toisella puoliajalla hurjat 22 pistettä vielä hurjemmalla vain yhden ohiheiton saldolla.

Heikompaa korintekojälkeä nähtiin sitä ennen kahdessa A-maaottelussa sekä puolessatoista Katajan ottelussa. Pistesaaliit Serbiaa ja Sveitsiä sekä liigan huippuluokan puolustusjoukkuetta Karhubasketia vastaan jäivät mataliksi, heittoprosentit vielä matalammiksi.

Wilsonin tasoisen pelaajan saapuminen Suomeen muokkaa täkäläistä sarjaa merkittävästi.

– Kun meiltä Rannikon Teemu loukkaantui, mietimme, ketkä suomalaiset takamiehet olisivat yhtä tärkeitä ja ottelun kulkua mullistavia pelaajia kuin hän. Se lista oli aika lyhyt ja sisälsi lähinnä Petteri Koposen ja ”Jammun”, huomauttaa Katajaa keskiviikkona isännöivän Salon Vilppaan päävalmentaja Ville Tuominen.

Kysymysmerkit sisältyvät siihen, että hiljattain 36 vuotta täyttänyt Wilson pelasi viimeisimmän ottelunsa ranskalaisjoukkueessa Bourg-en-Bressessä joulun välipäivinä.

– Meidän kannaltamme valitettavasti Jammu näytti löytäneen virettään Nokiaa vastaan, Tuominen hymähtää.

Wilsonin pelilliset vahvuudet ovat tiedossa kaikilla, jotka ovat seuranneet säännöllisesti maaotteluita. Pisteidentekovoimaa löytyy korilleajouhan myötä Korisliigaan suuresti.

Susijengin seuraajat ovat yhtä lailla havainneet hankaluudet kolmen pisteen heitoissa. Kolmosten onnistumisprosentti on maajoukkueessa alle kolmekymmentä.

Uran varrelta kolmosprosentti on 35:n luokkaa. Kärjistettynä jokainen kaukoheitto tuo joukkueelle hieman yli yhden pisteen, kun Korisliigan parhaat hyökkäysjoukkueet tekevät noin 1,1 pistettä yhtä pallonhallintaa kohden.

– Wilsonin kohdalla tilanne on aika samanlainen kuin Seagullsin takamiehillä. Jos heidät jättää kaaren taakse täysin vapaaksi, onnistuvat he kaukoheitoissaan kyllä.

– Sen sijaan muita kuin vapaita kolmosia heidän kaltaiset pelaajat eivät juurikaan ota. Meidänkin pitää tehdä puolustuksessamme valintoja ja toisaalta myös pystymme tekemään niitä sen suhteen, mitä ratkaisuja haluamme hänelle antaa ja mitä ottaa pois, Tuominen miettii.

Huomio kiinnittyy Wilsonissa hyökkäämiseen. Minkälainen puolustaja hän on?

– Tuolla kokemuksella hän on fiksu ja ymmärtää peliä sekä vastustajan hyökkäyskuvioita. Ehkä hän ei enää prässää koko kentällä neljääkymmentä minuuttia, mutta pelisilmä näkyy esimerkiksi oikeina sijoittumisina, Tuominen kuvailee.

Joensuuhun ja Joensuusta on kaikkia muita korisliigapaikkakuntia ajatellen pitkä matka. Trendit ovat olleet tämän kauden Katajalla melkoisen erilaiset: kotona se on hävinnyt marraskuun jälkeen vain yhden ottelun, viimeisin vierasvoitto on joulukuun lopulta.

VILPAS–KATAJA KESKIVIIKKONA KELLO 18.30 SALOHALLISSA

Lähestyykö Vilpas voittoennätystään?

Lähtökohdat: Vilpas tavoittelee kautta aikain parasta runkosarjan voittoprosenttiaan. Viime kauden ennätyksellinen voittoprosentti oli 82,5, tällä hetkellä se on 81,8. Kataja hamuaa vielä nousua sarjataulukossa: viides sija lienee realistinen tavoite, mutta kaukaa haettua ei ole myöskään puolivälieräpari Vilpas–Kataja.

Seuraa häntä: Jarred Ogungbemi-Jackson. Kanadalais-jamaikalainen takamies on ollut läpi kauden Katajan hyökkäyspelin sielu suurimmalla piste- ja syöttökeskiarvollaan. Kaiken lisäksi levypalloja on tarttunut 178-senttisellä pelaajalla joukkueestaan kolmanneksi eniten. Kuinka hyvin ”JOJ” ja Jamar Wilson sopeutuvat samalle takakentälle?

Kokoonpanot:

Vilpas: Samuel Haanpää, Mikko Koivisto, Henri Kantonen, Tim Coleman, Aatu Kivimäki, Tuukka Juntunen, Elias Eerikinharju, Jamuni McNeace, Riku Laine, Jeremiah Wood. Epävarma: Tobin Carberry. Poissa: Juho Nenonen, Teemu Rannikko.

Kataja: Jarred Ogungbemi-Jackson, Joni Herrala, Valtteri Leppänen, Jamar Wilson, Earvin Morris, Valtteri Pihlajamäki, Aapeli Alanen, Matias Ojala, Jarekious Bradley, Samuli Vanttaja, Brandon Walters. Ei poissaolijoita.

Tulosennuste: 90–79

Virtasesta Katajan ensi kauden päävalmentaja, Sten siirtyy Helsinkiin

Juha Sten vaihtaa kuluvan kauden jälkeen Kataja Basketin päävalmentajuuden nuorisotyöhön. Hän siirtyy kesäkuussa Suomen nuorten maajoukkueiden päävalmentajaksi sekä HBA Märskyn I divisioona A:n joukkueen vastuuvalmentajaksi.

Katajan päävalmentajaksi nousee puolestaan tämänhetkinen apuvalmentaja Petri Virtanen. 39-vuotias Virtanen edusti peliurallaan Katajaa kymmenen kauden ajan, ja hän pelasi peräti 130 miesten A-maaottelua.

– Kun lopetin pelaajaurani neljä vuotta sitten, on sen jälkeen tehty käytännössä joka päivä töitä tämän tavoitteen eteen, Virtanen kertoo Katajan nettisivuilla.

Sten seuraa puolestaan tehtävässä Jukka Toijalaa, joka aloitti lokakuussa Viron miesten maajoukkueen päävalmentajana.

– Työnkuva on erittäin monipuolinen. Odotan innolla varsinkin arkea HBA:ssa yhdessä Hanno Möttölän ja Jussi Hirvosen kanssa, Sten toteaa Koripalloliiton tiedotteessa.

36-vuotiaalla Sten debytoi viime kaudella korisliigajoukkueen päävalmentajana Katajassa. 31 A-maaottelua pelanneen miehen valmennusura alkoi Namika Lappeenrannan korisliigajoukkueen kakkosvalmentajana kaudella 2012–2013, minkä jälkeen hän luotsasi muiden muassa HoNsU:n A-poikajoukkuetta sekä Äänekosken Huiman miesten divisioonajoukkuetta.