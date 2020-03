Japanissa pörssipäivä alkoi noususuunnassa

Tokiossa pörssi aukesi yli kolmen prosentin nousussa. Nikkei-indeksi kipusi kauppapäivän varhaishetkinä 3,42 prosenttia.

Noususuuntaa nähtiin myös pörssien avautuessa muun muassa Hongkongissa ja Singaporessa.

Nousua selittänee Yhdysvaltain jättimäinen talouden elvytyspaketti. Sen koko on peräti 2 000 miljardia dollaria.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen on määrä äänestää paketista perjantaina.

Australiassa pörssissä nähtiin aamulla paikallista aikaa nousua, mutta iltapäivällä lukemat putosivat.

Öljyn hinta koholla

Myös öljyn hinta on ollut koholla. Viitelaatu WTI:n hinta nousi 2,3 prosenttia 23 dollariin tynnyriltä, kun taas kansainvälinen raakaöljyn tynnyrihinta (Brent crude) nousi kaksi prosenttia lähes 27 dollariin.

Koronaviruskriisi on aiheuttanut matkustusrajoituksia ja syössyt yrityksiä vaikeuksiin, mikä on heijastunut myös öljyn kysyntään. Suuret öljyntuottajamaat Saudi-Arabia ja Venäjä ajautuivat hintasotaan sen jälkeen, kun öljyntuottajamaiden järjestö Opec ja sen ulkopuoliset tuottajamaat eivät päässeet yhteisymmärrykseen öljyntuotannon leikkaamisesta.

Opecin ulkopuolinen maa Venäjä yllätti aiemmin ilmoittamalla, ettei hyväksy Opecin esitystä tuotannon vähentämisestä. Välirikosta käynnistyi markkinoilla myllerrys, jonka kaltaista ei ole nähty sitten vuoden 1991 Persianlahden sodan.

Opecin suurin tuottaja Saudi-Arabia oli perustellut ehdottamaansa 1,5 miljoonan tynnyrin leikkausta koronaviruksen vaikutuksilla.

