Japanista leviää huhuja Tokion kisojen siirtämisestä, ongelmaksi alkaa muodostua myös olympialaisten alle suunniteltu dopingtestiohjelma

Samaan aikaan, kun yli 50 000 ihmistä kokoontui Miyagin Sendai-stadionille vastaanottamaan Japaniin saapunutta olympiatulta, maassa alkoi levitä huhuja kisojen siirtämisestä. Muiden muassa The Guardian kertoi kansainvälisten uutistoimistojen saaneen nimettömistä sisäpiirilähteistä tällaisia vinkkejä.

Huhujen mukaan kisajärjestäjät ovat ryhtyneet suunnittelemaan kisoille vaihtoehtoista aikataulua kesäksi 2021.

Viikonloppuna kävi ilmi, että ensi kesäksi suunniteltujen kisojen esteeksi on muodostumassa myös dopingtestaus. Kansainvälinen testausorganisaatio ITA on tehnyt kisoja edeltäville kuukausille ja viikoille testisuunnitelman, joka ei ole enää matkustusrajoitusten ja muiden viranomaismääräysten takia toteutettavissa.

Viimeksi Yhdysvaltain, Britannian, Ranskan ja Saksan antidopingorganisaatiot ovat todenneet, että ne joutuvat tinkimään tai luopumaan testiohjelmistaan. Kiinan antidopingtoimisto lopetti testit jo helmikuussa.

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ilmoitti perjantaina, että se jatkaa kilpailun ulkopuolisia testejä ”viranomaisten ohjeita noudattaen”.

Samalla SUEK ilmoitti, että testit on nyt toteutettava suojavarusteissa ja tarvittavalla suojaetäisyydellä urheilijaan.

Testiohjelma tuskin toteutuu

Maailman antidopingtoimiston puheenjohtaja Witold Banka antoi perjantaina ymmärtää, että testien määrä vähenee väistämättä.

– Ykkösprioriteettimme täytyy olla nyt ihmisten terveys ja turvallisuus, Banka korosti.

Saksan toimisto myöntää, että se joutuu vähentämään yllätystestejä.

– Urheilijoiden testaus jatkuu, mutta paljon niukempana kuin normaalisti. Testiohjelma ja testaus on sovitettu tähän tilanteeseen, Saksan toimisto ilmoitti.

ITA:n alkuperäisenä tavoitteena oli testata ennalta kaikki Tokion 2020 kesäolympialaisten urheilijat. Se tarkoittaa noin 11 000 urheilijan kisojen ulkopuolista testiä.

Näitä testejä pitäisi tehdä juuri nyt.

– Dopingia käytetään harjoituskaudella kuukausia ennen kisoja. Kisojen lähestyessä riski pienenee, Itävallan dopingtoimiston johtaja Michael Cepic muistutti.

Voimassa olevat viranomaismääräykset vaikeuttavat ja hidastavat testausohjelmaa. Niiden kiristäminen uhkaa estää testit kokonaan.

STT

