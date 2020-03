Suomessa ollaan ottamassa järeät keinot käyttöön taistelussa koronapandemiaa vastaan. Hallituksen päätöksellä ravintolat suljetaan, ja koko Uusimaa on tarkoitus eristää.

Keinot ovat poikkeuksellisia. Määräyksillä ohitetaan kansalaisten perusoikeuksia.

Koviin toimiin on perusteet. Oikeus elämään on kaikkein tärkein, ja sitä yhteiskunnan pitää viimeiseen saakka tukea.

Poliisin tiesulut Uudenmaan rajoilla ja autoilijoiden tarkastukset ovat jotakin sellaista, jota rauhallisessa Suomessa ei olisi uskonut koskaan näkyvän. Tähän kuitenkin joudutaan, kun Uusimaa on tarkoitus eristää.

Voimakas keino on myös ravintoloiden sulkeminen. Tilanne tulee johtamaan alalla suuriin vaikeuksiin.

Jo aikaisemmin rajoitukset ovat iskeneet voimakkaasti matkailuun.

Järeiden keinojen käyttö kertoo, että hallitus haluaa tosissaan rajoittaa koronapandemian nopeaa leviämistä Suomessa.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päivittänyt koronapandemian uhkakuvaa. THL:n mukaan korona vie Suomessa tuhansia ihmisiä tehohoitoon. Vakavimman ennusteen mukaan sairaalahoitoa voi tarvita jopa 15 500 ihmistä ja heistä tehohoitoa 5 000.

Luvut ovat kovia. Koronavirukseen vakavasti sairastuneita pystytään auttamaan sairaaloissa, mutta hoitokapasiteetti ei riitä, jos sairastuneita tulee liian paljon liian nopeasti.

Suurelle osalle tartunnan saaneista korona aiheuttaa vain lieviä oireita. Joihinkin potilaisiin korona iskee kuitenkin rajusti ja aiheuttaa vakavan sairastumisen. Rajoituksilla pyritään varmistamaan, että sairaaloiden kapasiteetti riittää heidän auttamiseensa.

Koronaan on varauduttu eri maissa eri tavalla. Vastaavia rajoituksia on tehty muuallakin, mutta esimerkiksi Ruotsissa ihmisten liikkumista ja kokoontumista ei ole tällä tavalla rajoitettu. Britanniassa koronauhka ei alkuun aiheuttanut juuri toimenpiteitä, mutta nyt tilanne on muuttunut.

Vasta epidemian jälkeen on mahdollista arvioida, olivatko Suomen toimenpiteet oikeita, ylimitoitettuja vai riittämättömiä.

Terveyden suojaamiseksi tarkoitettujen järeiden keinojen vastapuoli on niiden raju vaikutus talouteen. On syytä miettiä, miten vaikeuksiin joutuneita yrityksiä autetaan mahdollisimman tehokkaasti ja miten talous nostetaan jaloilleen pandemian jälkeen.

Pakkokeinoista pitää luopua heti, kun se on mahdollista. Polvilleen vajonnut talous ei kaipaa yhtään ylimääräistä rasitusta.