Jari Niemelää esitetään Salon uudeksi sote-johtajaksi

Kaupunginjohtaja Lauri Inna esittää, että Salon uudeksi sosiaali- ja terveyspalvelujen johtajaksi valitaan nykyinen apulaiskaupunginjohtaja, oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari Jari Niemelä.

Kaupunginhallitus päättää uuden sote-johtajan valinnasta ensi maanantaina.

Lauri Innan mukaan Niemelällä on hakijoista parhaimmat edellytykset tehtävän hoitamiseen. Esitys perustuu kokonaisarviointiin, jossa on otettu huomioon Niemelän koulutus ja monipuolinen työkokemus kunnallishallinnon asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Innan mukaan Jari Niemelällä on työkokemusta Salon kaupungista yli kymmenen vuoden ajalta. Hän on toiminut lähes kolme vuotta apulaiskaupunginjohtajana vastaten myös tehtävistä, joita uusi sosiaali- ja terveysjohtaja tulee tekemään.

Niemelä on osallistunut Salon sote-valmisteluun kaupungin ja maakunnan tasolla, ja hän on luonut hyvät verkostot. Inna kiittää Niemelän hoitaneen menestyksellä myös Salon sairaala 2023-hanketta, minkä lisäksi hän on erittäin sitoutunut Salon kaupunkiin.

Salon sosiaali- ja terveyspalvelujen johtajan virkaa haki 23 henkilöä. Johtamisjärjestelmän kehittämisryhmä sekä kaupunginhallituksesta ja sosiaalilautakunnasta valittu haastatteluryhmä kutsui kuusi hakijaa haastateltaviksi.

Neljä hakijaa lähetettiin psykologisiin testeihin. Niiden tuloksena johtamisjärjestelmän kehittämisryhmä esitti kaupunginhallitukselle, että valinta tehtäisiin Niemelän ja Laitilan kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattilan välillä. Inna esittää Niemelän valitsemista.

Salo on hakenut sosiaali- ja terveyspalvelujen johtajaa huhtikuun alussa voimaan tulevan organisaatiouudistuksen takia.

Kaupunki luopuu apulaiskaupunginjohtajan virasta ja jakaa hyvinvointipalvelujen johdon kahdella toimialajohtajalle. Sivistyspalvelujen johtajaksi on jo aiemmin päätetty siirtää nykyinen lasten ja nuorten palvelujen johtaja Pia Setälä.

Jari Niemelä sai vuosi sitten kaupungilta varoituksen viranhoitoonliittyvien velvollisuuksien laiminlyönnistä. Varoitusta edelsi eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen huomautus. Huomautuksen sai Niemelän lisäksi Salon kaupunginhallitus.

Huomautusten taustalla on kaksi eri tapausta. Kumpikin sai alkunsa, kun Niemelä oli kaupunginlakimies.

Toisessa on kyse siitä, että kaupunki ei ole vastannut asianmukaisesti kantelijan tiedusteluihin ja tietopyyntöihin. Toisessa tapauksessa kesti melkein kolme vuotta ennen kuin apulaiskaupunginjohtaja teki päätöksen vahingonkorvauksen maksamisesta.

Kummastakin tapauksesta kanneltiin apulaisoikeusasiamiehelle. Kaupunki vastasi apulaisoikeusasiamiehen selvityspyyntöihin vasta muistutusten jälkeen.

Salo perusti tilannetta selvittämään tilapäisen valiokunnan, joka antoi Niemelälle varoituksen. Samalla se kehotti Lauri Innaa valvomaan paremmin alaistensa toimintaa.