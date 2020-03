Joe Biden voittaa Floridan ja Illinoisin esivaalit, ennustavat yhdysvaltalaisviestimet

Yhdysvalloissa ex-varapresidentti Joe Biden voittaa demokraattipuolueen Floridan ja Illinoisin esivaalit, kertovat yhdysvaltalaiset televisiokanavat ennusteissaan. Biden saa Floridassa jopa 75 prosenttia äänistä, uutisoivat yhdysvaltalaiskanavat CNN ja MSNBC.

Yhdysvalloissa on äänestetty tiistaina paikallista aikaa Floridan ja Illinoisin lisäksi Arizonassa. Florida on osavaltioista suurin ja väkirikkain, ja siellä on jaossa paljon puoluekokousedustajia.

Biden on johtanut mielipidetiedusteluja Arizonassa. Voitto myös Arizonassa voisi antaa Bidenille ylitsepääsemättömän johdon kisassa demokraattien presidenttiehdokkuudesta.

Tiistaita on pidetty erittäin tärkeänä päivänä alakynnessä olevalle senaattori Bernie Sandersille. Mikäli Sanders ei saa aikaiseksi kunnon tulosta, on ehdokkuus menemässä Bidenille.

Tiistaina piti äänestää myös Ohiossa, mutta osavaltion kuvernööri ilmoitti, että äänestyspaikat pysyvät suljettuna koronaviruspandemian vuoksi.

Uutiskanava CNN on julkaissut ennusteen, jonka mukaan istuva presidentti Donald Trump on saanut kokoon riittävästi puoluekokousedustajia varmistaakseen republikaanipuolueen presidenttiehdokkuuden. Tulos on odotettu, sillä Trumpilla ei ole ollut vakavasti otettavia vastaehdokkaita.

