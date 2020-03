Bö suksi ja ampui cup-voittoon tyhjän katsomon edessä – koronaviruksen pelko autioitti Kontiolahden stadionin

Oli yleisöä tai ei, ampumahiihdon miesten maailmancupissa marssijärjestys pysyy samana. Cupia hallitsee kärkikaksikko Johannes Thingnes Bö ja Martin Fourcade.

Kontiolahden 10 kilometrin pikakilpailussa oli voittovuorossa Norjan Bö, joka jätti toiseksi sijoittunutta Ranskan Fourcadea 21,1 sekuntia. Kolmas oli Fourcaden maanmies Emilien Jacquelin, joka ampui kärkikaksikon tavoin ilman sakkoja.

Suomalaisille ei herunut maailmancup-pisteitä. Edellisellä maailmancup-paikkakunnalla Nove Mestossa pikakisan seitsemännellä sijallaan säväyttänyt Tero Seppälä oli kahden sakon rasittamana nyt 43:s.

Yhden sakon ampunut Jaakko Ranta oli 78:s ja kolme hutia paukuttanut Olli Hiidensalo 93:s.

Kauden 20. cup-kisaa polttavampi puheenaihe Kontiolahdella oli yleisö, tai paremminkin sen puute. Kisajärjestäjät päättivät torstaina, että sprintti kisattiin koronaviruksen tartuntariskin takia tyhjille katsomoille.

– Toimimme Suomen hallituksen ohjeistuksen mukaisesti, että yli 500 hengen yleisötapahtumat perutaan toukokuun loppuun saakka, Kontiolahden kilpailunjohtaja Tomi-Pekka Riihivuori kertoi tiedotustilaisuudessa.

Holmenkollen jää väliin

Kilpailijat olivat helpottuneita, että Kontiolahdella ylipäätään päästiin kisaamaan. Epätietoisuus ennen sprinttiä oli sankkaa.

Urheilijat tottuivat tyhjiin katsomoihin jo edellisellä cup-paikkakunnalla Tshekin Nove Mestossa.

– Viime viikko meni kätevästi, kun olimme reissun päällä. Tänne Kontiolahdelle oli sukulaisia tulossa katsomaan, joten on tämä aikamoista härdelliä ollut, Tero Seppälä sanoi.

Ennen miesten kilpailua kenttäkuuluttaja kehotti paikalle ennättäneitä katsojia poistumaan Kontiolahden stadionalueelta.

Seppälä tarkkaili WhatsApp-pikaviestipalvelun kautta, kisataanko Kontiolahdella. Hänen mukaansa paras terä tylsyi matkusteluun.

– Olin Joensuussa torstain vastaisena yönä kello 2.30. Kyllä se tuntui jaloissa, hän tuumi.

Hänellä ei ollut torstaina tarkkaa tietoa siitä, jatkuuko maailmancup mahdollisesti Kontiolahden viikonlopun jälkeen. Se on varmaa, ettei Oslon Holmenkollenilla kisata.

– Ikävää se on, jos joutuu lopettamaan kauden maaliskuussa, kun oli tarkoitus jatkaa huhtikuulle saakka, Seppälä kertoi.

Lajifaneja metsän siimeksessä

Kauden kymmenennen cup-voittonsa ottanut Johannes Thingnes Bö nousi cupin kokonaiskilpailussa kymmenen pisteen päähän johtavasta Fourcadesta. Böltä on jäänyt isyysloman vuoksi kisoja väliin.

– Oli tarkoitus päättää kausi kotikentällä Oslossa, mutta se jää nyt väliin, Bö harmitteli.

Tyhjälle katsomolle kilpailemisella oli kahdenlaisia vaikutuksia.

– Ampumapaikalla ei kuulunut yleisön hälinää, mutta toisaalta katsojien kannustuksesta saa potkua, joka nyt jäi puuttumaan, Bö kertoi.

Aivan katsojista autioitunutta kisaa ei miesten sprintistä tullut. Metsän siimeksessä lymyili uskollisia lajifaneja.

– Kivennousun lenkillä oli väkeä ja sai nauttia kannustuksesta, Hiidensalo sanoi.

Ranta murehti kisakatsojien kohtaloa.

– Minullakin olivat vanhemmat tulleet tänne saakka Etelä-Suomesta. Harmi, että yleisö ajettiin pois.

Kontiolahdella on määrä järjestää perjantaina naisten 7,5 kilometrin sprintti. Se kilpaillaan tyhjille katsomoille. Järjestäjien, virkailijoiden ja median edustajien määrä rajataan Kontiolahdella 500 henkeen.

