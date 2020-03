Jonot kiireettömään hoitoon pitenevät koronan takia

Kiireettömät potilaat joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä eri puolilla maata entistä kauemmin koronatilanteen vuoksi. Esimerkiksi Helsingissä terveysasemien kiireettömät vastaanottoajat perutaan toistaiseksi ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (Tays) kiireetöntä toimintaa vähennetään vaiheittain ensi viikon jälkeen.

Myös Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) kertoo supistavansa kiireetöntä toimintaa niin sairaalassa kuin avoterveydenhuollossakin. Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä lopetetaan kiireettömien vastaanottoaikojen antaminen ja aikoja varaavat laitetaan jonokirjalle.

Terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen Helsingistä kertoo, että kiireettömien hoitoaikojen perumisessa käytetään harkintaa.

– Ei ole tarkoituksenmukaista, että kaikki perutaan, jos ei mennä ihan kaaokseen. On tiettyjä sairauksia, jotka on pitkittyessään pakko tutkia, hän toteaa.

Esimerkiksi murtumakontrolleja sekä selkäkipujen ja pitkittyneiden päänsärkyjen tutkimista ei välttämättä voida lykätä infektioajan yli.

Perusterveydenhuollossa hoitotakuu on kolme kuukautta, ja erikoissairaanhoidossa se saa venyä kuuteen kuukauteen. Lukkarinen toivoo asiakkaiden ymmärtävän, jos takuuajoissa ei koronan vuoksi pystytä pysymään. Viime kädessä valmiuslaki antaisi luvan poiketa takuuajoista.

– Tarvittaessa ohjaamme kaikki resurssimme sinne, missä niistä on eniten hyötyä, Lukkarinen katsoo.

Näköpiirissä 2-4 kuukauden epidemia-aika

Johtajaylilääkäri Juhani Sand Taysista kertoo, että kun jonotusajat kiireettömässä hoidossa ovat nyt 3-4 kuukautta, ne voivat pidentyä ainakin sen verran kuin pahin infektioaika Suomessa kestää.

– Olemme varautuneet siihen, että hyvin nopealla aikataululla pystytään ottamaan syvimmän kesälomakauden toiminnan taso käyttöön. Se tarkoittaa, että hoidetaan lähinnä päivystyspotilaita ja muita kiireellisiä, Sand sanoo.

Sandin mukaan ratkaisuja kiireettömien aikojen lykkäämisestä voidaan joutua tekemään jo ensi viikolla.

Terveys- ja vanhustenpalvelujenjohtaja Tuula Karhula Eksotesta kertoo, että kiireettömiä leikkauksia käydään sairaanhoitopiirissä yksi kerrallaan läpi. Esimerkiksi tekonivelleikkauksia on mahdollista lykätä, sillä niihin on nyt vain kuukauden jono. Aikoja antaessa pyritään pohtimaan yhä tarkemmin, ovatko ne välttämättömiä.

– Kaikki varautuvat siihen, että 2-4 kuukautta tästä eteenpäin on jonkinlainen epidemiatilanne menossa, Karhula toteaa.

STT

Kuvat: