Juha Punta säätiö jakoi apurahat, Salon 4H-yhdistys voi perustaa Business Labin

Juha Punta säätiön tämän vuoden apurahoista suurimman, 3 000 euroa, saa Salon 4H-yhdistys. Yhdistys perustaa nuorten yrittäjyyttä tukevan monitoimitilan, 4H Business Labin.

Säätiön tarkoitus on edistää pääsääntöisesti Salon seudulla yrittäjyyttä, taidetta, ympäristön moniarvoisuutta ja yhteiskunnallista kehitystä. 14 vuoden aikana se on jakanut apurahoja yhteensä 103 900 euroa.

Tänä vuonna jaettiin 15 000 euroa. Hakemuksia säätiö sai 29 kappaletta. Juha Punta kertoo tiedotteessa, että valinta oli vaikea, sillä hyviä hakemuksia oli paljon.

– Olemme kovin kiitollisia ja innoissaan, Salon 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Janina Mäkinen iloitsee juuri kuulemastaan apurahasta.

3 000 euron avustus oli positiivinen yllätys, sillä yhdistyksen hakemuksessa ei ollut summaa. Suunnitteluasteella viime syksystä asti ollut uudenlainen toiminta vauhdittuu nyt. Rahalla voidaan hankkia tilaan teknologiaa ja kalustusta.

Business Lab on nuorten yrittäjyystoimintaa tukeva monitoimitila, joka on varustettu nykyaikaisella teknologialla. Tila on nuorten oppimisen, tiedonvälityksen ja yrittäjien kohtaamispaikka.

Malli on 4H-järjestön kehittämä. Vastaavia toimitiloja on Helsingissä, Seinäjoella sekä Oulussa ja niitä on tulossa Salon lisäksi Rovaniemelle ja Joensuuhun.

Mäkinen kertoo Salossa kartoitetun nuorten 4H-yrittäjien tarpeita. Eniten he toivovat apua markkinointiin, mahdollisuutta tekniikan käyttöön ja mahdollisuutta tehdä yhteistyötä muiden 4H-yrittäjien kanssa.

70 neliön tila Salon keskustassa, yhdistyksen toimiston vieressä Turuntiellä, antaa mahdollisuudet tähän kaikkeen.

– Nuorilla on iso mahdollisuus vaikuttaa, mitä laitteita ja tekniikkaa he kokevat tiloissa tarvitsevansa. Ainakin tarvitaan esitysnäyttö ja toimiva nettiyhteys striimauksia varten, Mäkinen sanoo.

Lisäksi nuoret osallistuvat tilan suunnitteluun ja kalustukseen.

Tilassa nuoret voivat järjestää tapaamisia toistensa ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja vaihtaa kuulumisia ja ideoita striimauksen välitykselle muiden Business Labien nuorten kanssa.

Harrastustoimintaa oleva 4H-yrittäjyys on Salossa voimissaan. Toiminnassa olevia yrityksiä on valtakunnallisesti eniten, 60.

– Tavoite ei ole saada uusia yrityksiä, vaan kärkenä on luoda parempia mahdollisuuksia toteuttaa omaa 4H-yritystä. Toki mukaan mahtuu uusiakin yrityksiä, Mäkinen toteaa.

13–28-vuotiaan yrittäjän myynti saa vuodessa olla enintään 7 000 euroa. Keskimääräiset tulot ovat 1 000–2 000 euroa.

Tavoite on, että monitoimitilan avajaisia vietetään loka-marraskuussa. Luvassa on tapahtuma, jonka suunnitteluun nuoret osallistuvat.

Juha Punta säätiön apurahat

15 000 euroa jakoon

1 000 euroa susi-aiheisen kuva- ja äänitilateoksen tekemiseen.

Salon Musiikkiopisto 1 000 euroa Taikahuilu oopperan tekoon opiston 50-vuotisjuhlakonserttiin.

Salon 4H-yhdistys 3 000 euroa nuorten yrittäjyystoimintaa tukevaan monitoimitilaan, 4H Business Labiin.

Ihme ja Kumma Tuki ry 1 500 euroa nuorten kehitysvammaisten pyörittämän paikallisradion laitteiden päivitykseen.

Teatteriyhdistys Vinssi ry 2 000 euroa Teatterivintin uudelleen rakentamiseen Rikalanmäelle.

Kunnari Salo ry 1 000 euroa lasten pesäpallovälineiden hankintaan.

MLL Kiskon paikallisyhdistys ry 1 500 euroa lastentapahtuman järjestämiskuluihin.

Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistys ry 500 euroa Kirkkojärven ruovikon niittoon.

Kisko-Seura ry 1 000 euroa klassisen musiikin Sydänkesän Säveliä -festivaalin järjestämiseen.

Turun Yliopisto 2 500 euroa/vuosi viiden vuoden ajan akkuprofessuurin toteuttamiseksi Saloon.