Juventuksen puolustaja saanut koronavirustartunnan

Juventuksen ja Italian jalkapallomaajoukkueen puolustaja Daniele Rugani on saanut koronavirustartunnan, Serie A -joukkue Juventus kertoi keskiviikkona.

25-vuotias pelaaja on tällä hetkellä oireeton, joukkue kertoi tiedotteessa.

Joukkue kertoo aloittaneensa vaaditut eristämistoimenpiteet pelaajalle ja niille, jotka ovat olleet tämän kanssa tekemisissä.

Juventuksen on määrä pelata Torinossa Mestarien liigan ottelu Lyonia vastaan ensi tiistaina.

Italiassa kaikki urheilutapahtumat on peruttu huhtikuun alkuun saakka. Mestarien liiga ja Eurooppa-liiga ovat kuitenkin Euroopan jalkapalloliitto Uefan alaisia.

STT

