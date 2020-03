Poliisi epäilee Helvetin enkeleitä laajan huumeorganisaation pyörittämisestä ja useista väkivaltarikoksista – satunnaista uhria hakattiin pampuilla ja metalliputkilla

Kaakkois-Suomen poliisi tutkii Helvetin enkeleihin liittyvää laajaa rikoskokonaisuutta. Tutkinnassa on huumausainerikoksia sekä useita satunnaisiin ihmisiin kohdistuneita väkivaltarikoksia.

Poliisin mukaan Hells Angels Carelian epäillään organisoineen kokaiinin, amfetamiinin ja ekstaasin laajamittaista maahantuontia Suomeen. Tutkinnassa tehtiin joulukuussa kotietsintöjä ja kiinniottoja yhteensä 13 paikassa muun muassa Lappeenrannassa, Kotkassa, Kouvolassa ja Lahdessa. Etsinnöissä takavarikoitiin poliisin mukaan mittava määrä aseita, räjähteitä ja huumeita. Tammikuussa poliisi teki etsinnän Helsingissä muun muassa ravintolaan, josta takavarikoitiin suuri määrä huumeita.

Tammikuun lopulla poliisi teki vielä etsinnän lappeenrantalaiseen omakotitaloon ja paikallisen Spora MC:n kerhotiloihin. Etsinnöissä takavarikoitiin huumeita ja otettiin kiinni Spora MC:n johtaja.

Poliisi: 14 jengiläistä hyökkäsi sivullisen kimppuun

Huumerikosten lisäksi poliisi on tutkinut Helvetin enkeleiden jäsenten tekemiä väkivaltarikoksia. Vakavin niistä on viime toukokuussa ollut tapaus, jossa 14 ihmisen epäillään pahoinpidelleen satunnaista uhria. Poliisin mukaan joukko varustautui Helvetin enkeleiden kerhotiloilla asein ja lähti neljällä autolla kohti paikallisen autokerhon hallinnoimaa tilaa. Siellä oletettiin olleen liivijengi Outlaws MC South-Karelian juhlat.

Oletetulta juhlapaikalta löytyi vain yksi sivullinen ihminen, jonka kimppuun Helvetin enkelit poliisin mukaan kävivät. Poliisin mukaan uhria hakattiin pampuilla, metalliputkilla ja muilla astaloilla eri puolille vartaloa ja päähän.

Poliisi on tutkinut lisäksi kahta muuta väkivaltarikosta, jotka ovat kohdistuneet satunnaiseen julkisella paikalla olleeseen ihmiseen. Molemmissa tapauksista epäilty on ollut varustautunut aseella ja kohdistanut kiinniottotilanteessa väkivaltaa myös poliisiin ja Rajavartiolaitoksen virkamiehiin.

Tutkintakokonaisuudessa on tutkittu myös väkivaltaista velanperintää, jonka Helvetin enkeleiden johtohahmon epäillään antaneen toimeksi Lahden United Brotherhoodille.

Epäiltyjä tapauksessa on kaikkiaan 30. Esitutkinta jatkuu.

STT

Kuvat: