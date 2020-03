Afganistan pääkaupungissa verinen isku muistoseremoniaan, vajaat 30 ihmistä kuoli

Ainakin 27 ihmistä on kuollut muistojuhlaan kohdistuneessa iskussa Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa perjantaina, paikalliset viranomaiset kertovat. Kyseessä on ensimmäinen suuri hyökkäys Kabulissa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja äärijärjestö Taleban allekirjoittivat joukkojenvetäytymissopimuksen.

Isku tehtiin seremoniaan, jossa muisteltiin Talebanin vuonna 1995 murhaamaa hazara-poliitikkoa Abdul Ali Mazaria. Seremoniaan osallistui runsaasti myös maan poliittista johtoa. Samaiseen tilaisuuteen hyökättiin myös viime vuonna. Äärijärjestö Isisin kranaattihyökkäyksessä sai tuolloin surmansa 11 ihmistä.

Afganistaniin viikonlopulla solmittu rauhansopimus rakoili jo keskiviikkona. Yhdysvallat teki tuolloin ilmaiskuja äärijärjestö Talebania vastaan Helmandissa sen jälkeen kun Taleban tappoi aamulla Afganistanin sotilaita ja poliiseja Kunduzin ja Uruzganin maakunnissa.

Taleban-sissit ovat kiihdyttäneet hyökkäyksiään Afganistanin turvallisuusviranomaisia vastaan sen jälkeen, kun sopimus amerikkalaisjoukkojen vetäytymisestä vaiheittain allekirjoitettiin lauantaina.

Taleban hyökkäsi vain muutamia tunteja sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui käyneensä hyvän puhelinkeskustelun Talebanin johtoon kuuluvan mullah Baradarin kanssa.

– Minulla on oikein hyvät välit mullahin kanssa. Meillä oli hyvä ja pitkä keskustelu, ja tiedättekö, he todella haluavat lopettaa väkivallan, Trump sanoi.

Lauantaisen sopimuksen mukaan amerikkalaisjoukot vetäytyvät Afganistanissa vähitellen 14 kuukauden aikana. Vetäytymisen vastineeksi talebanien tulisi muun muassa aloittaa suorat neuvottelut Afganistanin hallinnon kanssa..

