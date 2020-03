Kairossa ei näy hengityssuojaimia

PÄIVI ARVONEN.Ensimmäisten koronavirusuutisten aikaan oli työmatkalla Keniassa, josta lensin Kairoon helmikuun puolivälissä. Jokaisen maahan saapujan piti täyttää terveysselvityskortti yhteystietoineen.

Terminaalirakennuksen ovella oli vastassa joukko hengityssuojaimin varustautuneita virkailijoita mittaamassa kuumetta laitteella, jolla vain osoitettiin kohti otsaa koskettamatta.

”You did not take your fever card” eli vapaasti suomennettuna ”eikö sinulla ole kuumekorttia”, kysyi hengityssuojaimensa takaa epäselvästi puhunut mies vastaanottaessaan terveysselvityskorttiani. Hän toisteli kysymystään muutamaan kertaan ja päässäni löi tyhjää… mikä ihmeen kuumekortti. Kunnes tajusin hänen tarkoittavan kansainvälistä rokotuskorttia ja haluavan nähdä todistuksen keltakuumerokotuksestani, koska saavun Saharan eteläpuoleisesta Afrikasta alueelta, jolla keltakuumetta esiintyy. Näytin kortin ja pääsin jatkamaan matkaani.

Egyptin mediassa koronavirus ei ole saanut isoa sijaa. Käsidesiä ei ole mistään myyty loppuun, hysteriaa tai paniikkia ei ole.

Egyptin terveysviranomaiset kertova olevansa varautuneita virukseen, ja testejä on tehty tuhansille. Tartunnan saaneita oli yli 100 miljoonan asukkaan Egyptissä löydetty tiistaiaamuun mennessä 55, ja sunnuntaina ilmoitettiin noin 60-vuotiaan saksalaisturistin kuolleen koronaviruksen seurauksena.

Egyptin pääministeri ilmoitti maanantaina, ettei joukkotapahtumia toistaiseksi järjestetä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Tosin läheskään kaikilla egyptiläisillä ei ole varaa mennä lääkäriin tai testeihin paljon vakavammissakaan sairauksissa, joten varmuutta ei ole siitä, onko viruksen tartuttamia ihmisiä enemmänkin kuin testit ovat osoittaneet.

Egyptiläisille, niin muslimeille kuin kristityillekin, elämä ja jokainen päivä on Jumalan lahja ja kaiken uskotaan olevan Jumalan sallimuksen käsissä. Perinteisiä arvoja kunnioittava egyptiläinen muslimi ei koskaan puhu tulevasta liittämättä lauseeseensa sanaparia ”Insha Allah”, ”jos Jumala suo”. Sama sanapari ja ajatus on myös perinteisessä suomalaisessa joulurauhan julistuksessa: ”Huomenna, jos Jumala suo, on meidän Herramme ja Vapahtajamme armorikas syntymäjuhla…”

Egyptissä viruksia ei suinkaan vähätellä. Osa niistä kuten hi-virus otetaan erittäin vakavasti. Egyptin on sitoutunut hävittämään hivin vuoteen 2030 mennessä. Egypti loisti pitkään tilastoissa maana, jossa ei virallisesti ollut hiv-positiivisia eikä aidsia sairastavia lainkaan. Edelleen Egyptissä on Afrikan mittakaavassa hyvin vähän aids-potilaita, virallinen luku on noin 13000.

Helmikuussa Egyptin oikeuslaitos määräsi egyptiläiselle naiselle miljoonan Egyptin punnan, noin 60 000 euron korvauksen aviomiehen tartutettua hänelle tietoisesti hivin. Mies oli tiennyt olevansa hiv-positiivien pariskunnan avioituessa. Hän joutuu maksamaan korvauksia lapselle, joka sai tartunnan äidiltään. Naisen saama korvaus on Egyptissä tähtitieteellisen suuri sillä tavallisen työntekijän kuukausipalkka saattaa olla jopa alle 200–300 euroa

Koronavirus ei ole aiheuttanut mitään hysteriaa Egyptissä mutta se on vähentänyt matkailijoiden määriä ja tilannetta seurataan tarkoin.

Kirjoittaja on teologian maisteri ja toimittaja.