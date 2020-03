Kaisa Mäkäräinen päättää uransa tähän kauteen

Kaisa Mäkäräinen lopettaa ampumahiihtouransa tähän kauteen. Mäkäräinen kertoi asiasta Instagram-tilillään.

37-vuotiaan Mäkäräisen viimeiseksi kisaksi jää tänään Kontiolahdella käytävä maailmancupin takaa-ajo.

Mäkäräinen on voittanut urallaan yhden MM-kullan sekä viisi muuta MM-mitalia. Maailmanmestaruus tuli takaa-ajosta vuonna 2011.

Maailmancupin kokonaiskisan Mäkäräinen on vienyt nimiinsä kolmesti. Mäkäräinen on voittanut 27 maailmancupin osakilpailua ja ollut palkintopallilla 85 kertaa.

STT

