Kaisa Mäkäräinen päättää ampumahiihtouransa typötyhjällä Kontiolahden stadionilla – ”Olen sinut lopettamispäätöksen kanssa”

Kaisa Mäkäräinen lopettaa ampumahiihtouransa tähän kauteen. Mäkäräinen kertoi asiasta Instagram-tilillään.

37-vuotiaan Mäkäräisen viimeiseksi kisaksi jää tänään Kontiolahdella käytävä maailmancupin takaa-ajo.

– Tein ensimmäiset ampumahiihtoharjoitukseni tällä stadionilla 2003 ja nyt tänään ampumahiihtourani loppuu täällä. Ei niin kuin halusin tai suunnittelin, ilman katsojia, mutta emme voineet päättää siitä, Mäkäräinen kirjoitti.

– Olen sinut lopettamispäätöksen kanssa, vaikka asia herättää tunteita ja vaikka tämä kausi on ollut vaikea. Mutta se ei poista niitä kaikkia hyviä asioita, mitä minulla on ollut ampumahiihdossa aikaisemmin.

Mäkäräinen kertoo, että aikoo nauttia viimeisestä kisastaan täydellä sydämellä muiden urheilijoiden kanssa.

– Kun maailma palaa normaaliksi, toivon, että minulla on mahdollisuus tavata fanejani jälleen kerran, Mäkäräinen kirjoitti ja viittasi Suomessakin jylläävään koronavirukseen.

Mäkäräinen on voittanut urallaan yhden MM-kullan sekä viisi muuta MM-mitalia. Maailmanmestaruus tuli takaa-ajosta vuonna 2011.

Maailmancupin kokonaiskisan Mäkäräinen on vienyt nimiinsä kolmesti. Mäkäräinen on voittanut 27 maailmancupin osakilpailua ja ollut palkintopallilla 85 kertaa.

Olympialaisissa Mäkäräinen edusti Suomea kolmissa kisoissa.

https://www.instagram.com/p/B9t1FMonPkk/?utm_source=ig_web_copy_link

STT

