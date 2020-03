Kalifornian rannikolla jumittavan risteilijän matkustajia testattu koronaviruksen varalta

Yhdysvalloissa terveysviranomaiset ovat alkaneet testata Kalifornian rannikolle pysähtyneen risteilijän matkustajia koronaviruksen varalta.

Grand Princess -risteilijällä on 3 500 matkustajaa ja miehistön jäsentä. Osa laivalla olijoista on saanut koronavirukseen sopivia oireita, joten viranomaiset ovat siirtäneet aluksen paluuta San Franciscoon. Risteilijä on tulossa Havaijilta.

Grand Princess alus kuuluu samalle Princess Cruises -yhtiölle kuin Diamond Princess -alus, joka oli pitkään karanteenissa Japanissa. Yli 700 Diamond Princess -aluksen matkustajaa sai virustartunnan ja ainakin kuusi kuoli.

STT