Kalle Viipon unelma siirtyi – Salon Kilpaveneilijöiden kasvatti odottaa F1-veneiden MM-sarjan käynnistymistä töitä tekemällä

Kalle Viipon pitkäaikainen haave toteutui alkuvuodesta. Salon Kilpaveneilijöiden kasvatti teki sopimuksen F1-veneiden MM-sarjassa ajavan ruotsalaistallin F1 Team Swedenin kanssa.

Jos koronavirus ei kiusaisi koko maailmaa, olisi Viippo jo debytoinut lajin kuninkuusluokassa. Nyt, vallitsevassa tilanteessa, Viipon unelma siirtyi myöhempään ajankohtaan.

– Tietysti harmittaa kovasti, mutta tilanne on mikä on. Olisi kiva päästä jo kilpailemaan, mutta täytyy ajatella omaa ja muiden terveyttä, Viippo järkeilee.

F1-veneiden MM-sarjan piti käynnistyä viime viikolla Saudi-Arabian Jeddasta. MM-sarja kuitenkin siirsi kauden kaksi ensimmäistä osakilpailuaan myöhempään ajankohtaan ja tiedotti, että ajamaan päästään heinäkuussa, mahdollisesti vasta lokakuussa, jos koronaviruspandemia jatkaa jylläämistään.

Viipon oli tarkoitus testata F1-venettä ensimmäistä kertaa ikinä viime viikolla Keski-Ruotsin pienessä maalaispitäjässä Frövissä, mutta sekin siirtyi kesään.

– Tällä hetkellä en voi oikein mitenkään harjoitella. Kädet ovat vähän sidotut. Pitää odotella uutisia, mitä tulee, Viippo miettii.

Forssassa asuva Viippo nousi rataveneilyn pääluokkaan F4- ja F2-luokkien kautta. F4-luokassa Viippo pyyhälsi kahdesti MM-pronssille. Kahden viime kauden aikana F2:ssa hän oli osakilpailussa parhaimmillaan neljäs.

– Jotkut sanovat, että F1-venettä on helpompi ajaa kuin F2-venettä. Onhan siinä toki aina omat haasteensa. Vaikea on vielä määritellä, kuinka iso nousu ylöspäin on, kun ei ole kokemusta F1:stä. Uskon, että pääsen sinuiksi veneen kanssa, Viippo summaa.

Viippo, 21, lähtee ensimmäiseen F1-venekauteensa maltillisin päämäärin.

– Tavoitteena on ehjä kausi. Jokaisessa kisassa on tarkoitus päästä maaliin. Jätän riskit vähemmälle ja koitan löytää ajorytmin.

F1-luokassa kilpavene on likimain samanlainen kuin F2-luokassa, mutta kuninkuusluokassa tehot nousevat aina 450 hevosvoiman tienoille.

– F1-luokassa keskinopeudet ovat paljon kovemmat, sillä veneistä löytyy kaksi kertaa enemmän tehoa, Piippo taustoittaa.

7-vuotiaana kilpauransa avannut Piippo keskusteli ensimmäisen kerran mahdollisesta F1-siirrosta viime kesänä Team Sweden -tallin toisen kuljettajan ja omistajan Jonas Anderssonin kanssa.

– Se oli vain sellaista yleistä juttua, että mitä jos joskus. Toinen paikka tallista kuitenkin vapautui, ja Jonas laittoi viestiä alkuvuodesta, että olisiko minulla kiinnostusta tulla talliin. Pääsimme neuvotteluissa hyvään yhteisymmärrykseen, Viippo iloitsee.

Kuinka paljon sinulle maksetaan ajamisesta F1-veneiden MM-sarjassa?

– Vakituista kuukausipalkkaa en vielä ainakaan ensimmäisistä kisoista saa. Tietyistä sijoituksista tiimi maksaa jotain.

Viippo ja häntä 25 vuotta vanhempi Andersson tunsivat toisensa jo entuudestaan, sillä nuorukainen ajoi ruotsalaisen tallissa F4-venettä jo kaudella 2016.

– Olemme olleet siitä asti hyviä ystäviä. Jonas on seurannut paljon ajamistani F4- ja F2-luokissa, Viippo kertoo.

Viipon mukaan kaksikon välinen keskustelu käydään useimmiten englanniksi.

– Ruotsin kieli on jäänyt vähemmälle, mutta kyllä sekin alkaa pikkuhiljaa sieltä tulla.

Viippo on ollut uudesta pestistään yhteydessä myös Salon Kilpaveneilijöihin.

– Seuran johtoportaaseen kuuluva Arto Landen on kulkenut mukanani monesti myös kisoissa, Viippo kertoo.

Kauden alkamista Viippo ei odottele sohvalla makoillen. Viippo täyttää vapaata aikaansa työskentelemällä teräsrakenteiden asentajana Uudellamaalla. Vääjämättä mieleen juolahtaa autourheilun F1-luokka ja sen kuljettajat, joita olisi äärimmäisen vaikea kuvitella tekemässä töitä kauden alkua odotellessa.

– En osaa olla vain kotona, Viippo sanoo.

F1-veneiden MM-sarjassa ajaa tällä kaudella myös kaksi muuta suomalaista, Suomusjärvellä aikoinaan asustellut kaksinkertainen maailmannmestari Sami Seliö sekä hänen kanssaan samassa tallissa kilpaileva Filip Roms.