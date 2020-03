Kanadalaisissa autotehtaissa ryhdytään valmistamaan lääkinnällisiä tarvikkeita

Kanadassa pääministeri Justin Trudeau on valjastanut muun muassa autonosia valmistavat tehtaat taisteluun koronaviruksen leviämistä vastaan.

Tehtaissa on toistaiseksi tarkoitus valmistaa välttämättömiä lääkinnällisiä tarvikkeita kuten hengityssuojaimia, seulontatestejä ja desinfiointigeeliä. Pääministeri kertoi asiasta lehdistölle Ottawassa sijaitsevalta virka-asunnoltaan, jossa hän on ollut karanteenissa sen jälkeen, kun hänen vaimollaan todettiin koronavirus.

– Terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat tukea, Trudeau sanoi.

– Joten hallituksemme auttaa yrityksiä muuttamaan tuotannon autonosista lääkinnällisiin tarvikkeisiin.

CNN:n uutisoi, että Yhdysvalloissa esimerkiksi autoja valmistava General Motors alkanee valmistaa hengityskoneita.

Sairaalasarjoista apua

Yhdysvalloista television sairaalasarjojen tuotannoista lahjoitetaan muun muassa hengityssuojia ja käsineitä ensiavussa työskenteleville. Esimerkiksi Greyn anatomia -sarjan lavasteista on kerätty sairaaloille tarpeellisia välineitä lahjoitettaviksi.

Monissa sairaaloissa tarvikevarastot hupenevat samalla kun yhä useampi tarvitsee hoitoa koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen.

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-20-20-intl-hnk/index.html

STT

Kuvat: