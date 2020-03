Kanadalaisissa autotehtaissa ryhdytään valmistamaan lääkinnällisiä tarvikkeita, Tanskassa vapaakaupunki Christiania sulkee porttinsa koronaviruksen takia

Koronaviruksen leviämistä vastaan taistelu jatkuu ympäri maailmaa.

Kanadassa pääministeri JustinTrudeauon valjastanut muun muassa autonosia valmistavat tehtaat taisteluun koronaviruksen leviämistä vastaan.

Tehtaissa on toistaiseksi tarkoitus valmistaa välttämättömiä lääkinnällisiä tarvikkeita kuten hengityssuojaimia, seulontatestejä ja desinfiointigeeliä. Pääministeri kertoi asiasta lehdistölle Ottawassa sijaitsevalta virka-asunnoltaan, jossa hän on ollut karanteenissa sen jälkeen, kun hänen vaimollaan todettiin koronavirus.

– Terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat tukea, Trudeau sanoi.

– Joten hallituksemme auttaa yrityksiä muuttamaan tuotannon autonosista lääkinnällisiin tarvikkeisiin.

CNN:n uutisoi, että Yhdysvalloissa esimerkiksi autoja valmistava General

Motorsalkanee valmistaa hengityskoneita.

Sairaalasarjoista apua

Yhdysvalloista television sairaalasarjojen tuotannoista lahjoitetaan muun muassa hengityssuojia ja käsineitä ensiavussa työskenteleville. Esimerkiksi Greyn anatomia -sarjan lavasteista on kerätty sairaaloille tarpeellisia välineitä lahjoitettaviksi.

Monissa sairaaloissa tarvikevarastot hupenevat samalla kun yhä useampi tarvitsee hoitoa koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen.

Christianiaan aitoja ja vartijoita

Tanskassa Kööpenhaminassa sijaitseva Christianian kaupunginosa on ilmoittanut sulkevansa porttinsa koronavirukseen liittyvän leviämisriskin takia. Niin sanottuna vapaakaupunkina tunnetun Christianian on määrä ottaa käyttöön sekä aidat että vartijat.

Aiemmin sallivasta huumepolitiikastaan kuuluisaksi tullut kaupunginosa on yksi Kööpenhaminan keskeisistä turistikohteista. Tanska päätti parisen viikkoa sitten sulkea kouluja koronaviruksen vastaisena toimena. Sen jälkeen Christianiaan kerrotaan pyrkineen myös uteliaita kouluikäisiä. Sulkemisesta päättivät Christianian asukkaat yhteisessä kokouksessa.

ChristianianFacebook-sivuilla kerrotaan, että kaupunginosa suljetaan ennalta määrittelemättömäksi ajaksi lauantaina kello 12 paikallista aikaa.

Yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan Tanskassa on todettu tähän mennessä yli 1 300 koronavirustartuntaa.

Kiina sanoo uusien virustartuntojen tulevan nyt ulkomailta

Kiina kertoo kolmantena päivänä perättäin, että maassa ei ole havaittu uusia paikallisia koronavirustartuntoja. Sen sijaan maa ilmoitti 41 uudesta ulkomailta saadusta tartunnasta. Kyseessä on toistaiseksi korkein päivittäinen luku.

Yhteensä ulkomailta saatuja tartuntoja on viranomaisten mukaan todettu maassa noin 270. Kiina yrittää hillitä ulkomailla saatujen tartuntojen leviämistä määräämällä kaikki maahan saapuvat 14 päivän karanteeniin.

Uuden koronaviruksen alkuperämaa taisteli viruksen leviämistä vastaan rajuilla eristystoimilla, joiden piirissä oli kymmeniä miljoonia ihmisiä pelkästään Hubein maakunnan alueella.

Koko maailmassa koronavirustartuntoja todettu noin 250 000 ihmisellä, mutta tartunnan saaneiden määrä lienee paljon suurempi. Yli 11 000 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena.

Lähteenä myös TT ja Ritzau.

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-20-20-intl-hnk/index.html

https://www.facebook.com/christiania.org/posts/2942702972456745

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

STT

Kuvat: