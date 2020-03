Kansan onnea koetellaan

RAUNO SAARI. Sherlock Holmesilta on sanonta, että kaikki näkevät tosiasiat, mutta vain harvat uskaltavat tehdä niistä johtopäätöksiä.

Sanonta ei sovi Sanna Marinin (sd.) hallituksen johtoviisikkoon. Vuoden alun epäasiallinen vähättely ja tytöttely on joutunut maan rakoon.

Ministerit esiintyvät vakuuttavasti, puhuvat selkeästi myös juridisesti kompleksisista asioista ja pystyvät tekemään päätöksiä maailman myrskytessä ympärillä.

Antti Rinteen (sd.) hallitus aloitti viime kesällä. Kritiikkiä se kohtasi heti työllisyystavoitteestaan ja siihen kytketystä menojen etupainotuksesta.

Sama meno jatkui syksyn ajan, vaikka hallitus koetti vakuuttaa talouden tasapainottuvan, kun työllisyys nousee 75 prosenttiin, työllisyysmenot vähenevät ja verotulot kasvavat. Usko kolmikantaisten työryhmien työhön ei ollut korkealla.

Koko syksy puhuttiin myös kulman takana olevasta taantumasta. Loppuvuodesta syntyi vaikutelma, että taantumaa ei tulekaan ja rahapolitiikan elvytys on onnistunut.

Helmikuussa päästiin 73,5 prosentin työllisyyteen, ja pitkäaikaistyöttömyys suli hyvää vauhtia. Matkaa tavoitteeseen oli vielä paljon, 42 000 työpaikkaa, mutta aikaa lähes täysi vaalikausi.

Hallituksen työllisyystavoitteen saavuttaminen tuntui mahdolliselta, joskaan ei esillä olleilla palkkaturvan kaltaisilla konsteilla.

Nyt kansalaisten elämää koitellaan toisin. Tästä vuodesta tuli hetkessä koko maailman koronaviruksen ja talouskriisin vuosi. Valtiovelan määrästä ja julkisen talouden tasapainosta on tullut toissijainen kysymys. Sellainen keskustelu siirtyy vakaampiin aikoihin.

Setelikoneet painavat rahaa, ja valtiot ovat ottamassa yritysten tappioita kontolleen. Velalla koetetaan vaikuttaa kriisin syvyyteen.

Viruksen taloudellisten vaikutusten ennustaminen on kuitenkin kun tikan heittoa. Voidaan osua tai sitten ei. Kenenkään etu eivät ole poikkeuksellisen ajan aiheuttamat konkurssit. Ennemmin toivoo, että lomautusten kautta päästäisiin vakaampaan aikaan.

Pitemmän päälle yrittämiseen liittyviä riskejä ei voida kuitenkaan siirtää julkiselle taloudelle.

Olemme kolmannen kerran maailman onnellisin kansa. Meillä on hyvin toimiva yhteiskunta. Meillä on korkeatasoinen erikoissairaanhoito. Yhteistä on myös huoli lähimmäisestä.

Huoltovarmuudessa meillä on vuosikymmenien perinteet. Välillä sen ylläpitoa on arvosteltu. Nyt on hyvä huomata, että varautuminen on viisautta.

Sanna Marinin hallitus toimii nopeasti. Viestintä on tiivistä ja asiallista, vaikka tilannekuva ei ole ollut eikä ole nytkään selkeä.

Se on hallituksen osa. Kulkea edellä ja tehdä päätöksiä. Toiset voivat sitten kulkea perässä ja arvostella. Se on kansanvaltaa, ja sen ymmärtää, kun kansaa koetellaan.

Mutta kun on eletty täysillä, nyt on hyvä hetki pysähtyä, ajatella, olla kotona, katsoa ympärille ja levätä.

Tästä me kyllä selviämme.

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva entinen maaherra.