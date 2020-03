THL laajensi koronaviruksen epidemia-aluetta Euroopassa Italian ulkopuolelle Itävaltaan ja Saksaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n määrittelemä koronaviruksen epidemia-alue laajentui Euroopassa Italian ulkopuolelle. Terveysviranomainen ilmoitti maanantaina, että se lukee epidemia-alueen piiriin myös Itävallan Tirolin hiihtokeskusten alueen sekä Saksassa Nordrhein-Westfalenin osavaltion.

– Edessä voi pian olla tilanne, jossa koronavirustartunnan voi saada mistä tahansa Euroopan maasta, sanoi THL:n terveysturvallisuuden johtaja Mika Salminen tiedotteessa.

Epidemia-alueeseen kuuluvat lisäksi Manner-Kiina, Iran, Etelä-Korea ja Italia. Epidemia-alueella tarkoitetaan alueita, jossa esiintyy laajempia koronaviruksen tartuntaketjuja.

THL kertoi maanantaina, että koronavirustartuntojen määrä on noussut Suomessa 30:een. Näistä valtaosa liittyy matkailuun. Myös epidemia-alueiden päivittäinen tarkkailu liittyy THL:n mukaan taudin ehkäisyyn Suomessa.

– Tarkoituksena on tunnistaa riskialueilta saapuvien matkailijoiden tartuntoja. Jatkotartuntoja voidaan vähentää selvittämällä tartuntaketjuja ja kartoittamalla altistuneita, Salminen sanoi.

Tällaisia jatkotartuntoja kirjattiin maanantaina kaksi lisää, kun Keski-Suomen sairaanhoitopiiri kertoi ensimmäisistä tartunnoista alueellaan. Keski-Suomessa yksi tartunnan saaneista on ollut matkalla Italiassa. Kaksi muuta on saanut tartunnan Suomessa oltuaan tekemisissä koronavirustartunnan saaneen kanssa.

Koronavirustartuntoja on havaittu useiden sairaanhoitopiirien alueella, mutta valtaosa tartunnoista on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella. Suurin osa todetuista tapauksista on lieviä, mutta osa on vaatinut sairaalahoitoa.

Satoja ihmisiä karanteenissa

Koronaviruksen vuoksi karanteeniin joutuneita on jo useita satoja Suomessa. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri kertoi alueensa toisesta tartunnasta, jossa altistuneita oli yli 30.

Pohjois-Italiassa matkailleella henkilöllä todettiin koronavirustartunta sunnuntaina. Oireet alkoivat viime torstaina, jolloin henkilö oli opetustyössä Forssan seudulla toimivassa Wahren-opistossa. Opiskelijoiden lisäksi ainoat lähikontaktit ovat tartunnan saaneen puoliso ja kotona vieraillut huoltomies. Kaikki altistuneet on määrätty kahden viikon kotikaranteeniin.

Viikonvaihteessa karanteeniin joutui myös muun muassa 90 koulun oppilasta ja yli puolet koulun henkilöstöstä Kangasalalla. Kangasalan kaupungin opetuspäällikkö Merja Lehtonen kertoo, että vanhemmat ovat suhtautuneet tilanteeseen rauhallisesti.

– Käytännön järjestelyistä on tullut paljon kyselyjä, hän sanoi.

Lehtosen mukaan etäopetus onnistuu, sillä kyse on yläluokkalaisista, joista valtaosalla on tarvittavat välineet.

Kelakorvaukset ulottuvat EU:n alueelle

Kela kertoi maanantaina, että se voi maksaa tartuntatautipäivärahaa EU:n alueella eristetylle tai karanteeniin määrätylle henkilölle. Aiemmin oli epäselvää, miten Kela korvaa ansiomenetyksiä, jos eristystoimet tapahtuvat ulkomailla.

Kelan mukaan karanteenista tai eristyksestä tarvitaan todistus lääkäriltä, jolla on oikeus määrätä näitä liikkumista rajoittavia toimia.

Päiväraha korvaa menetetyt ansiot täysimääräisenä ajalta, jolloin työnteko ei ole ollut mahdollista eritystoimien vuoksi. Kelan mukaan maanantaihin mennessä Kelaan ei ollut tullut karanteeneihin liittyviä hakemuksia.

